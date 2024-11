ZAVRŠENA OBDUKCIJA UBIJENE BEBE: Saslušana čedomorka iz Ivanjice, evo kako se branila pred tužiocem

TIJANA D. (24) iz Ivanjice, koja se sumnjiči da je na stravičan način ubila svoju dvomesečnu bebu, saslušana je pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Foto V. Ilić

Kako smo saznali, ona se pred tužiocem branila ćutanjem, odnosno na brojna pitanja tužioca nije dala nijedan odgovor, niti je htela da se izjasni o krivičnom delu koje joj se stavlja na teret – teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 1 i 9 Krivičnog zakonika, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje deset godina ili kazna doživotnog zatvora.

Nakon saslušanja, tužilac je Višem sudu u Čačku podneo predlog za određivanje pritvora. Osumnjičena se nalazi u pritvorskoj jedinici suda u Čačku.

Podsetimo, zločin se, kako se pretpostavlja, dogodio u utorak ujutru, kada je Tijana u kući svojih roditelja u naselju Lučka Reka na monstruozan način ugušila svoga sina. Naime, prema nezvaničnim informacijama, ona je odsekla gumeni deo cucle kroz koji je provukla konac, potom je taj gumeni deo stavila u usta svojoj bebi, kako bi ga progutao i ugušio se. Kako bi prikrila ubistvo, nakon počinjenog zločina, ona je imala nameru da povuče konac i izvuče gumeni deo cucle.

Pošto je osmislila stravičan način čedomorstva, Tijana je, ostavljajući bebu u sobi, otišla da starije dete, trogodišnju devojčicu odvede u vrtić. U kući je bio i njen brat, koji je prvi primetio da beba ne daje znake života. Tada se i Tijana vratila, pa su zajedno odneli dete u Hitnu pomoć ivanjičkog Doma zdravlja, a lekari su, pošto su posumnjali na ubistvo, odmah o tome obavestili policiju. Inspektori su, potom, Tijanu odveli u kuću njenih roditelja, gde je ona, navodno, priznala zločin i opisala detalje počinjenog ubistva. Iz kuće su je izveli policajci i odveli je u pritvor.

Foto: Jutjub Printksrin/Info LIGA Ivanjica

Vest o smrti bebe odjeknula je ubrzo Ivanjicom, a poznanici osumnjičene bili su u šoku nakon ovog saznanja. U varoši su odmah krenule da kolaju priče o motivu ovog zločina, prema kojima je, između ostalog, i pretpostavka da novorođenče nije dete Tijaninog izabranika sa kojim je bila u vanbračnoj zajednici. Zato se ona, kako pričaju žitelji ovog mesta, pre izvesnog vremena vratila u kuću svojih roditelja ostavivši nevenčanog supruga u naselju Senjak, gde su zajedno živeli nekoliko godina.

Novinari su pokušali da razgovaraju sa Ivanjičaninom, sa kojim je Tijana živela, ali on nije želeo da daje bilo kakve izjave. Nezvanično, on je od Tijaninih roditelja tražio da se starije dete vrati kod njega kući, te da će on zatražiti starateljstvo nad devojčicom. Pretpostavka je i da je trebalo da ovih dana bude urađena DNK analiza novorođenčeta, kako bi se utvrdilo očinstvo.

Tokom dana urađena je i obdukcija tela dvomesečnog dečaka, a rezultati još nisu stigli u Više javno tužilaštvo u Čačku.