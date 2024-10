"JUTROS SU MI JAVILI DA MI JE TAJ MONSTRUM UBIO ĆERKU" Potresne reči oca ubijene Dragane - Ubica pretukao i sina nesrećne žene?

POLICIJA je uhapsila D. I. (23) pod sumnjom da je u Aleksandrovcu ubio svoju emotivnu partnerku Draganu M. tako što ju je nasmrt pretukao.

Foto: Društvene mreže

U međuvremenu oglasio se i neutešni Draganin otac koji je kroz suze ispričao kako je saznao za zločin i rekao da mu je unuk teško povređen.

- Zvali su me iz Centra za socijalni rad i rekli da mi je taj monstrum ubio ćerku, a unuka povredio - priča za Blic otac Dragane M. (23) koju je kod Aleksandrovca nasmrt pretukao njen momak Damir I.

Draganin otac ispričao je kako je saznao za zločin.

- Jutros su mi javili da mi je taj monstrum ubio ćerku. Ja ne znam kako i zašto je to uradio. On je pretukao i njenog sina. Zvali su me iz Socijalne službe da mi kažu da mi je unuk u bolnici u teškom stanju. Zamislite, dete je pretukao - kaže potreseni otac.

Damir I. osumnjičen je da je pretukao nasmrt svoju devojku Draganu M. (23) koja je usled teških telesnih povreda preminula na licu mesta. Sumnja se da je prebijanju prethodila svađa, a kako se saznaje, u ovoj porodici je bilo ranijih prijava za nasilje u porodici.

Foto: Društvene mreže

Damir je živeo u jako lošim uslovima, zbog čega mu je Centar za socijalni rad obezbedio kuću u koju se sa njim uselila i njegova partnerka koju je nasmrt pretukao. On je navodno pre par godina hapšen zbog pokušaja ubistva i nasilja.

Muškarac je, nakon što je pretukao devojku, pozvao Hitnu pomoć i rekao da joj je pozlilo. Međutim, lekari Hitne pomoći su zatekli devojku sa stravičnim povredama.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, a policija je saopštila sledeće:

Policija u Aleksandrovcu uhapsila je D. I. (23) iz okoline ovog mesta, zbog sumnje da je pretukao devojku koja je umrla u bolnici - saopšteno je iz policije. On se sumnjiči da je svojoj dvadesettrogodišnjoj emotivnoj partnerki naneo više udaraca po glavi i telu od kojih je preminula.

(Blic)