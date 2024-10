ZVICER "RASVETLIO" ZLOČIN PRE POLICIJE: Spisak osumnjičenih za ubistvo Marjanovića i Gošovića 2020. nije konačan

PREPISKA na nekad zaštićenoj aplikaciji "Skaj", koju poseduju crnogorski istražitelji, otkriva da je navodni šef "kavačkog klana" Radoje Zvicer još pre četiri godine obavestio tadašnje policajce Petre Lazovića i Ljuba Milovića da su dvojica "njihovih" momaka iz Beograda mučeni i ubijeni u kući Milana Brajovića zvanog Fitilj u Danilovgradu.

Reč je o likvidaciji Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, a ta komunikacija dostupna je i medijima, pa su tako podgoričke "Vijesti" objavile da je 18. novembra 2020. godine Zvicer sugerisao policajcima da na mesto zločina pošalje forenzičare.

Zbog dvostrukog ubistva srpskih državljana u danilovgradskom naselju Jelenak 2019. godine, Specijalno policijsko odeljenje Crne Gore podnelo je krivičnu prijavu protiv četvorice pripadnika "škaljarskog klana" - Stefana Đukića Mandića, Emila Tuzovića, Gorana Milašinovića i Milana Brajovića, u čijoj su kući, kako se tvrdi, ubijeni mladići.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva su saopštili da su ih "škaljarci" likvidirali iz bezobzirne osvete zbog ubistva Baranina Zijada Nurkovića u aprilu 2019. godine u Malagi.

Nurković je policiji bio poznat i kao bliski saradnik i kum Alana Kožara.

Priču o ubistvu srpskih mladića Zvicer počinje nakon što mu Lazović poručuje da se čuva ukoliko je umešan u dvostruko ubistvo u Stanjevića rupi, kada su "kavčani", kako tvrde specijalni tužioci, predvođeni Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, likvidirali Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, oteli Mila Radulovića Kapetana, pa i njega kasnije usmrtili...

- Koje momke iz BG? - pita Lazović u skaj-prepisci.

- Onoga Filipa i Vukašina... Tamo su neđe i zakopani, Fitilja treba stisnuti - objašnjava mu šef "kavačkog klana", a prenose "Vijesti".

ŽRTVE Filip Marjanović i Vukašin Gošović, Foto Privatna arhiva

Lazović ponovo traži pojašnjenje u vezi sa tim jesu li ti momci ubijeni i mučeni "kod Fitilja kući" i dobija potvrdan odgovor, uz objašnjenje da "sutra Fitilj izlazi" (iz zatvora).

- U DG na selo, u mesto Jelovac - zapitkuje ponovo policajac, a šef klana mu ponavlja da jeste i da se to ubistvo dogodilo u Brajovićevoj kući.

Neformalni šef policijskog Tima za posebnu operativnu podršku obećava da će to odmah videti, a Zvicer mu piše.

- To, spremi da se Fitilj digne kad izađe na kapiju, mora on špijati. Nemoj da se to širi, ti samo znaš. Ono što je Mustafa (Edmond, prim. aut.) pričao sve treba ispratiti, jer je istinu pričao. Jelenak selo... Možeš li Fitilja vatati i da se isprate te jame što je Mustafa rek'o, onaj Bubanja je kopao te leševe Bulatovića i Sjekloće, špijaće na dva šamara - piše šef "kavčana".

"Novosti" pouzdano saznaju da spisak osumnjičenih za ubistvo Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića nije konačan, te da istražitelji imaju operativne podatke ko je još učestvovao u zločinu, ali za sada nemaju dovoljno dokaza da protiv tih pripadnika "škaljarskog klana" podnesu krivičnu prijavu. Saznajemo da se među njima nalazi i jedan Baranin koji je u bekstvu.

Nedostupni

U ISTRAZI o ubistvu mladića iz Srbije za sada su saslušani osumnjičeni Brajović i Milašinović, koji se nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Osumnjičeni Tuzović i Đukić Mandić su trenutno nedostupni crnogorskim istražnim organima, jer se nalaze u pritvoru u Ukrajini, zbog pokušaja ubistva Zvicera u Kijevu krajem maja 2020. godine.

Mustafa ispričao sve što zna

BARANIN Edmond Mustafa, koji se pominje u prepisci, ubijen je u februaru ove godine.

Važio je za pripadnika "škaljarskog klana", ali je nakon svađe sa drugarima odlučio da istražiteljima ispriča sve o zločinima koje su počinili, među kojima je i likvidacija dvojice srpskih državljana. Kazao je tada da je, navodno, trebalo da učestvuje u tom zločinu, ali da nije jer je išao na izdržavanje zatvorske kazne. Specijalno tužilaštvo njegove tvrdnje o desetak počinjenih surovih likvidacija ni do danas nije uspelo da potkrepi dokazima, iako je od tada prošlo više od tri godine.