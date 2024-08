NOVI DETALJI OPTUŽNICE PROTIV OSUMNJIČENIH ZA UBISTVA "ŠKALJARACA" NA KRFU I U ATINI: Albanci važne karike četiri likvidacije

JEDAN od glavnih logističara organizatora četvorostruke likvidacije u Grčkoj, januara u Atini i jula 2020. godine na Krfu, kada su ubijeni Igor Dedović, Stevan Stamatović, Alan Kožar i Damir Hadžić, bio je makedonski Albanac Jakup Alji.

Foto: Arhiva Novosti

On je imao važnu ulogu u oba zločina i to od nabavke vozila, do krijumčarenja automata za ubistva, sklanjanja ubica, nalaženja advokata...

Alji je, takođe, prema nalazima iz istrage, blizak sa navodnim vođom "kavačkog klana" - Radojem Zvicerom, koji je jedan od optuženih za ova zlodela. Njegov čovek i kontakt tačka sa obe ove mafijaške operacije bio je Rabi Abaz, Albanac iz Grčke, koji je uhapšen sa ostalim osumnjičenima.

Obojica se, pored ostalih, pominju u optužnici srpskog Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), podignutoj krajem prošle nedelje, na kojoj je 19 imena. Abaz je uhapšen u Grčkoj (tamo će se i voditi postupak protiv njega, Aljija i odbeglog Zvicera), tokom međunarodne policijske akcije "Vertikala", koja je sprovedena u isto vreme u Srbiji, Španiji i Republici Srpskoj.

Interesantno je da je Abaz posle pucnjave u atinskom restoranu 19. januara 2020., kada su smrtno stradali Dedović i Stamatović, automobil "volvo" prebacio na Krf. Sumnja se da je u njemu bilo i oružje, kojim su nekoliko meseci kasnije, 23. jula, ubijeni Kožar i Hadžić. Tokom analize i veštačenja komunikacije na "skaj" aplikaciji pronađene su i poruke koje su, kako se sumnja, razmenjivali Abazi i Zvicer.

Albanac je koristio šifru "FN6820" u "SKI ECC", a pored Zvicera, komunicirao je sa Makedoncem Jakupom Aljijem, koji je kako se sumnja, takođe bio u kontaktu sa Zvicerom, od kog je dobio naređenje da preveze oružje iz Atine na Krf. Makedonac je ovu naredbu preneo Abaziju i fotografisao mu i poslao oružje, koje je kasnije policija našla u "Skaj" prepisci.

Sumnja se da je Abazi 14. jula 2020. otišao u grčku luku Igumenica kako bi u "volvu" prebacio oružje do Krfa, jer su prethodno, zasad neidentifikovani pomagači, odbili da "kalašnjikov" i "škorpion" trajektom prebace na ostrvo.

Iz prepiski na "skaju" vidljivo je da Abazi nije poznavao osobu kojoj je trebalo da preda oružje, pa je istog dana (14. jula) poslao fotografiju, na kojoj se vidi lokacija predaje automobila sa oružjem (ispred crkve Agios Konstantinos i Eleni u oblasti Krfskog kanala). Pored toga, poslao je fotografiju "volva", kao i odeću koju je nosio, kako bi ga taj neko prepoznao.

Prema optužnici, koja čeka svoje sudsku potvrdu, posle prijema oružja, Nebojša Janković (sudi mu se kao visokorangiranom pripadniku kriminalne grupe Veljka Belivuka, prim.aut.) pregledao je automate i pripremio ih za upotrebu. U ovom tužilačkom aktu navodi se i da je okrivljeni Marko Stanković tri dana kasnije, 17.7.2020., optuženom Draganu Kneževiću poslao fotografije dva automatska oružja - "škorpion" i "kalašnjikov".

Tužilac tvrdi da su ubistvo Kožara i Hadžića počinili Dušan Jovanović, Filip Knežević, Marko Stanković i Miloš Jevrić. Navodi se da su posle zločina, otišli čamcem sa Krfa u Sivotu. Po nalogu Jakupa Aljije, koji je sve vreme imao kontakt sa Zvicerom, četvoricu ubica je, iz Sivote automobilom na Halkidiki prevezao uprvo - Abaz Rabi.

Posle hapšenja, kako su preneli grčki mediji, Albanac je detaljno opisao svoju ulogu u ova dva krvava događaja. Naveo je i da je nalogu Jakupa Aljija tražio advokata, koji će zastupati trojicu pritvorenika (Marko Petkovića, Milinko Brašnjević i Ljubomir Lainović), koji su prethodno uhapšenih u Glifadi, nakon incidenta u jednom noćnom klubu. To se dešavalo samo nekoliko dana uoči masakra u restoranu u Atini.

Rabi je ispričao i da je posle ubistva Stamatovića i Dedovića, po nalogu Jakupa Aljije i Enisa Tačija, uzeo "volvo", koji je bio parkiran na području Elefsine, a u kojem su bili mobilni telefoni, GPSi maske tipa "full face". Posle izvesnog vremena, ovim automobilom je otišao na ostrvo Krf, gde je automobil predao nepoznatoj osobi. Posle nekoliko dana po novom nalogu Aljije i Tačija, uzeo je automobil od nepoznate osobe u Atini i potom otišao u Sivotu. Tamo je "pokupio" tri-četiri osobe koje je prevezao na Halkidiki.

Negiraju zločine

TOKOM istrage u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) ispitano je 12 osoba, među kojima i Darko Šarić, Milinko Brašnjović, Veljko Belivuk... Okrivljeni su za izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i dva krivična dela teško ubistvo. Za sedam optuženih lica je predloženo suđenje u odsustvu i to - Milošu Jevriću, Milovanu Zdravkoviću, Ratku Živkoviću, Stefanu Andrejiću, Blagoju Gašiću, Filipu Kneževiću i Marku Stankoviću.

Kako saznajemo, svih 12 ispitanih u JTOK je negiralo da imaju veze sa zločinima u Atini i na Krfu, a niko od njih nije hteo da odgovara na pitanje tužioca.

Belivuk uz Šarića i Zvicera?

KAO organizatori ove kriminalne grupe, prema optužnici JTOK, označeni su Veljko Belivuk, Darko Šarić i Radoje Zvicer, državljanin Crne Gore. U soapštenju se navodi i da je optužnica, pored ostalog, rezultat zajedničkog istražnog tima pravosudnih organa Srbije i Grčke. Na njoj je 19 imena.

Pored ove trojice, na njoj su i Milovan Zdravković, Ratko Živković, Stefan Andrejić, Dragan Tomić, Marko Petković, Vladimir Mandić, Slobodan Vujačić, Nataša Dedić, Blagoje Gašić,

Nebojša Janković, Vladimir Vojnović, Dušan Jovanović, Rade Stojićević, Filip Knežević, Milinko Brašnjović, Marko Stanković i Miloš Jevrić.