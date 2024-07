UBICA SPREMAO JOŠ VEĆE ZLO? Proveravaju se podaci sa telefona Fatona Hajrizija

ISTRAŽNI organi Srbije polako sklapaju kockice u vezi sa ubistvom policajca Nikole Krsmanovića i potonjom poterom i likvidacijom njegovog ubice Fatona Hajrizija.

Foto: Printskrin

Ministarstvo pravde saopštilo je juče da će svi uključeni u bezumni teroristički akt Fatona Hajrizija biti izvedeni pred lice pravde i najstrože sankcionisani.

Ministarstvo je čestitalo svim pripadnicima MUP i bezbednosnih službi na iskazanom profesionalizmu i posvećenosti zaštiti bezbednosti Srbije i njenih građana, saopšteno je iz Ministarstva.

Fatona Hajrizija je policija ubila u napuštenoj fabrici u okolini Loznice zbog toga što je zapucao na njih kada su hteli da ga uhapse zbog ubistva policajca i ranjavanja njegovog kolege Vjekoslava Ilića (50). On je odbio da se preda i ispalio veći broj hitaca prema policajcima. Kako se saznaje, jednom policajcu, koji se nalazio u patroli u trenutku pucnjave, metak je prošao pored glave.

Foto: Novosti

Hajrizija je prijavio meštanin kojeg je terorista sreo i pitao kojim pravcem treba da krene. Čovek mu je kratko odgovorio, a kada se Faton udaljio alarmirao je čuvare reda i potom je počela pucnjava.

Foto: MUP Faton Hajrizi

U međuvremenu je u Bijeljini uhapšen Zoran R. sa lažnim ispravama, koji je imao kontakte sa teroristom i postoji sumnja da je on Hajriziju organizovao prevoz do Loznice. On je predat tužilaštvu i nakon saslušanja u tamošnjem tužilaštvu biće sproveden u Sud BiH koji će odlučivati o mogućoj ekstradiciji. Istovremeno, Zoranova supruga I. R. je privedena u Mladenovcu i ispituje se njena eventualna uloga u ovim događajima.

Foto: Novosti

Osumnjičenoj I. R. (29), kao i taksisti Mithatu Hadžiću koji su bili zadržani od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, sudija je odredio pritvor, saopšteno je iz policije. Njih dvoje su saslušani kod tužioca, a potom im je nadležni sudija odredio pritvor do 30 dana.

Foto: Novosti

U medijima pominjalo da su istražni organi u telefonskim aplikacijama ubice i njegovih saučesnika pronašli određene adrese u Banjaluci, da su u vezi sa određenim političkim krugovima i službama. Postoje indicije da je Hajrizi bio oruđe u nečijim rukama, da je postojao plan da se preko njega izazove destabilizacija u Republici Srpskoj i da je zapravo njegov cilj bio da stigne u Banjaluku. Po nekim mišljenjima, ubijeni policajac je nehotice sprečio neko veće zlo koje se spremalo u RS.

Za to vreme na KiM Albancima nije na kraj pameti da osude čin njihovog sunarodnika. Naprotiv, mnogo je onih koji žale zbog njegove likvidacije i slave ga kao heroja, iako je reč o višestrukom ubici.

Predsednik Opštine Srbica Fadilj Nura saopštio je da je otkazano muzičko veče iz "poštovanja prema porodici Fatona Hajrizija".

- Ne osuđujući ni delić njegovog života, Faton je bio građanin naše opštine. Planirane aktivnosti nastavljaju se od sutra - dodao je Nura na "Fejsbuku".

Da podsetimo da je prvi put osuđen za ubistvo ruskog pripadnika Kfora pre dve decenije kod Drenice. Čak devet puta je bežao iz zatvora, a na društvenim mrežama se hvalio da je u redove terorističke OVK stupio sa 14 godina.

SNIMAK KRAĐE BICIKLA

"NOVOSTI" su juče došle u posed snimka na kojem se vidi kako se nakon ubistva policajca Nikole Kuzmanovića, albanski terorista Faton Hajrizi dao u bekstvo. Na snimku se jasno vidi kako Hajrizi ulazi u dvorište jedne kuće i krade bicikl kojim se odvezao. Hajrizi nije uspeo da pobegne našim hrabrim "sajovcima" koji su ga u petak opkolili na obronku Gučeva i likvidirali nakon što je u njih ispalio devet metaka.

VULIN: ŽALE ZA OKORELIM ROBIJAŠEM

POTPREDSEDNIK Vlade Aleksandar Vulin komentarisao je to što Albanci na KiM žale zbog smrti višestrukog ubice Fatona Hajrizija, koji je ubio srpskog policajca u Loznici, te otkazuju sva muzička dešavanja i proslave iz poštovanja prema ubici srpskog policajca.

- Šiptari žale zbog smrti višestrukog ubice i kriminalca Fatona Hajrizija. Smrt srpskog policajca nisu stigli da proslave, jer je njihov robijaški heroj brzo ubijen. Da ga nije stigao i likvidirao srpski SAJ, Faton Hajrizi bi postao heroj nacije koja se nije pročula piscima i slikarima već narko-dilerima i ubicama bespomoćnih. Ološ ostaje ološ i nadam se da Evropska unija neće tražiti da se obe strane uzdrže i da razumeju bol one druge strane - poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin.