DRAGIJEVIĆ OTKRIVA ŠTA JE SA DANKOM? Osumnjičeni za ubistvo devojčice iz Bora traži novo saslušanje

DEJAN Dragijević (50), iz Zlota, osumnjičen da je sa kolegom Srđanom Jankovićem (50), pre tačno tri meseca ubio dvogodišnju Danku Ilić iz Bora, uputio je preko advokata zahtev u zaječarsko Više javno tužilaštvo, kojim traži da bude ponovo saslušan.

Foto: Privatna arhiva

Njegov branilac, advokat Vanja Živković za medije je izjavila da je taj zahtev usledio nakon što je sa svojim klijentom nekoliko puta razgovarala. Kada će novo saslušanje biti zakazano, još uvek nije poznato, ali se očekuje da to bude urađeno u narednih nekoliko dana. Za 5. jul je, inače, zakazano saslušanje tri nova svedoka, koji, kako saznajemo, poznaju obojicu osumnjičenih i koji su učestvovali u potrazi za malom Dankom, nakon što je prijavljen njen nestanak u Banjskom polju.

Dragijević je nakon hapšenja, 4. aprila, kako je tada objavljeno, priznao da je usmrtio devojčicu, nakon što su je udarili službenim vozilom, kojim je upravljao Janković. On je tada izneo jezive detalje, da je devojčicu zadavio, a da su zatim njeno telo bacili na obližnju deponiju. Nešto kasnije, navodno, sa ocem i bratom sakrio je telo, ali nije želeo da kaže na kojoj lokaciji. Sada, posle ovakvog razvoja događaja, ostaje da se vidi u kom pravcu će se kretati dalja istraga.

Dragijević u Tužilaštvu može da dopuni ranije dat iskaz i konačno kaže šta je sa telom male Danke, za čiju smrt je osumnjičen. Međutim, ostaje i druga solucija, a to je da posle saslušanja Jankovića, 5. juna, koji je nakon dva i po meseca rešio da iznese odbranu i negira delo, i on kaže da nema nikakve veze sa zločinom i da optuži nadležne organe, da su na njega izvršili pritisak, zbog čega je priznao ubistvo.

Advokati ih uče MILOŠ Ilić, Dankin otac, juče je za medije izjavio da je čuo da je Dragijević tražio da ponovo bude saslušan. Između ostalog je naveo da bi osumnjičeni odmah rekli da nisu krivi, a ne da za to čekaju nekoliko meseci, dodajući da ih advokati uče šta treba da rade.

Janković se za iznošenje odbrane odlučio u momentu kada su bili saslušani svi do tada predloženi svedoci i kada su pristigla određena veštačenja, koja nisu pokazala postojanje DNK tragova male Danke, na određenim predmetima. On je skoro tri sata odgovarao na pitanja, koja su se u najvećem broju odnosila na njegovo kretanje na dan nestanka devojčice, pa sve do hapšenja. Pre desetak dana je ponovo saslušan, pošto je tužilac hteo da se razjasne neki detalji iz njegove izjave. I tada je ostao pri tome da nije kriv za Dankinu smrt, tvrdeći da je nikada nije ni video.

Osumnjičeni otac i brat ZA pomaganje prilikom uklanjanja tela malene Danke, osumnjičen je Radoslav, otac Dejana Dragijevića. On u tužilaštvu nije želeo da iznese odbranu, a posle dva meseca provedenih u pritvoru pušten je da se brani sa slobode. Policija je, zbog sumnje da je počinio isto krivično delo, privela i Dejanovog rođenog brata, koji je umro u policijskoj stanici u Boru