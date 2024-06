BIVŠI OBAVEŠTAJAC O NESTANKU ANE KNEŽEVIĆ: Izgleda da mi više znamo o slučaju nego policija

FORENZIČARI iz Španije borave u Srbiji, gde tragaju za telom nestale Ane Knežević.

Foto: Društvene mreže

Sumnja se da je Anu ubio njen suprug David, spakovao telo u kofer i doneo u Beograd. Šta je do sada otkrila policija i postoji li savršen zločin? U emisiji "Uranak" na televiziji K1 o tome su govorili bivši obaveštajac Božidar Spasić i advokat Ivan Simić.

- Grupa unutar španske nacionalne policije iz Madrida se naziva 12 agenata. U Beogradu se nalaze forenzičari koji istražuju automobil koji je Knežević iznajmio, a prešao je njim sedam hiljada kilometara, što se poklapa s relacijom Beograd–Madrid, Madrid–Beograd. Iskreno, ne znam odakle svi ti podaci za javnost, jer to nikako nije za javnost. Našli su nekoliko dlaka koje podsećaju na dlake Ane Knežević, ali mi nije jasno kako je taj podatak dospeo do javnosti, jer još uvek nije stigao do centralne službe u Madridu, a nije otišao ni u FBI, gde to rade. Ovde imamo istovremeno dve paralelne istrage. Izgleda da mi više znamo o slučaju Ane Knežević nego policija - rekao je Spasić i dodao:

Foto: K1

- U Americi ga terete zbog otmice, jer nemaju nijedan dokaz da je on ubio nju, niti se to može dokazati. S obzirom na tragove koje španska, američka i naša policija prate, takve ljude koji izvrše takvo krivično delo smatramo trapavim izvršiocima. Dozvolio je tajnoj kameri da ga snimi, koristio je automobil koji je vozio, znajući da ga kamere snimaju, i parkirao se ispred njene kuće. Učinio je poruke iz svog telefona dostupnim. Dakle, jednim trapavim postupkom naveo je policiju da ide za njim. Pretpostavljam da su ovo sve posredni dokazi. Takođe, situacija u vezi s njenim nestankom je jako komplikovana, ali priča da je došao sa koferom u kojem je skrivao nesrećnu ženu je plod mašte, to apsolutno nije održivo. Američka policija FBI i španska grupa 12 istražuju neke doline u Francuskoj, tim putem kojim se on vraćao za Srbiju, i pretpostavljaju da je kofer usput negde izbacio - dodaje Božidar da su sve ovo posredni dokazi.

- Nijedna novinarska reč, reči advokata, ne mogu da utiču na istragu koju vodi policija - zaključio je Božidar Spasić u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

Advokat Ivan Simić ističe da prvo mora da se dokaže u kojoj zemlji je delo izvršeno.

Foto: K1

- Ne znamo gde je krivično delo izvršeno, da li u Španiji ili Srbiji. Hipotetički je moglo da bude započeto na teritoriji jedne zemlje, a dovršeno na teritoriji druge zemlje. Imamo sukob mesne nadležnosti, što određuje na kraju mesto suđenja. Opet imamo nestalo lice koje je u pritvoru. Postoje osnovi sumnje, neposredni dokazi i indicije. Policija bi trebalo da bude podređena tužilaštvu, ali neretko igra glavnu ulogu jer je operativnija. Govorim o našem pravnom sistemu i samom javnom tužilaštvu. Način na koji policija obavlja posao i podnosi krivičnu prijavu sa svim prilozima često bude osnova za optužnicu, koja stoji na pravnoj ili nepravnoj osnovi, na kojoj se zasniva prvostepena, odnosno pravosnažna sudska odluka - kaže advokat i dodaje da postoji mogućnost da se suprugu Ane Knežević sudi u Americi, jer je američko pravosuđe prvo pokrenulo postupak.

- To može biti jedan od parametara, kako utvrditi takozvanu nadležnost - zaključio je Ivan Simić u emisiji "Uranak" na televiziji K1.