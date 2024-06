BIVŠI POLICAJAC RUGA SE PRAVOSUĐU PUNIH 13 GODINA: Napadač na našeg dopisnika iz Loznice i Šapca uporno izbegava izvršenje presude

AGONIJA našeg kolege Vladimira Mitrića, dopisnika "Novosti" iz Loznice i Šapca, koji je napadnut pre punih 19 godina skoro na identičan način na koji je ubijen dopisnik iz Jagodine Milan Pantić - s leđa, bejzbol palicom, na ulazu zgrade u kojoj je živeo - i dalje traje. Iako je Mitrićev napadač, bivši policajac, osuđen još 2005. godine, ni do danas mu nije platio sudske troškove, uprkos četiri pravosnažne, izvršne presude.

svedočenje Mesto napada na Mitrića 2005. Foto privatna arhiva

Da bi došao do onoga što mu pripada, Mitrić mora i dalje da finansira troškove izvršenja, dok se osuđeni napadač "hrabro" krije i na taj način izruguje i pravu i pravdi, i Mitriću i državi.

- Dobio sam rešenje javnog izvršitelja da za juče, 12. juna, u devet sati, obezbedim dva svedoka i kvalifikovanog bravara, kako bi bio sproveden popis imovine u kući gde živi taj bivši policajac, osuđen na godinu dana zbog napada na mene, 12. septembra 2005. Tada mi je naneo teške telesne povrede u ulazu zgrade u kojoj sam živeo, u Loznici. Napad je bio skoro identičan onom na kolegu Pantića. Već 13 godina moj napadač, nesuđeni ubica, izbegava da mi plati sudske troškove po četiri pravosnažne presude. Praktično sam morao sam da finansiram troškove svih ovih godina, u iznosu daleko većem i od moje bruto plate - kaže Mitrić.

I dok dužnik izbegava sve obaveze, naš kolega i dalje plaća takse.

OBEZBEĐENjE ZANIMLjIVO je da je Mitrić pretučen u ulazu zgrade u kojoj je živeo, na samo desetak koraka od bašte pune gostiju u kojoj su bila četiri policajca, u civilu, van dužnosti. Od 2005. naš kolega živi sa policijskim obezbeđenjem.

- Obezbedio sam dva svedoka i bravara, kao što mi je traženo, i došli smo na izvršenje. Dužnik je, međutim, odbio da se izvršenje sprovede, dok prethodnog puta niko nije bio kod kuće. I sve tako! Moji troškovi, ali i neprijatnosti, ne prestaju - objašnjava Mitrić.

Da apsurd bude veći, iako je on žrtva, a ne krivac, izvršitelj mu je, kako kaže, zapretio da će, ako ne obezbedi svedoke i bravara, postupak biti obustavljen!

Foto O. Radošević

- I, po ko zna koji put ja moram da postupim, narodski rečeno, u korist svoje štete. Da zlo bude veće, on nije platio ni dažbine državi po tim predmetima. Od predsednika Osnovnog suda u Loznici Dragana Cvetinovića svojevremeno sam tražio da mi odgovori koliko je troškova platio državi. U onome što mi je poslato izbegnut je odgovor na to pitanje. Video sam da je vrag odneo šalu. Izvršenja putem suda, ranije, nisu dala nikakve rezultate, kao ni ova kod javnog izvršitelja. Dužnik je dobio dosta vremena da imovinu prevodi na druge i nesumnjivo je da i danas ima zaleđinu tamo gde ne bi smeo da je ima, što me, pored ostalog, teško zabrinjava - priznaje Mitrić.

HRABROST MITRIĆ već godinama otvoreno piše o kriminalu sa obe strane Drine. Njegovi problemi se intenziviraju posle ubistva Željka Ražnatovića Arkana, 15. januara 2000. godine, jer je pisao o okrivljenima za taj zločin, kojih je najviše iz Loznice. Tri puta su mu, u strogom centru grada, demolirana kola. Vladimir Mitrić je dobitnik nagrade za novinarsku hrabrost "Milan Pantić", 2006. godine.