VIDEO SAM GA SINOĆ NA TERASI I PITAO "GDE JE ŠEF"? Prvi komšija progovorio o susretu sa trostrukim ubicom iz Knjaževca (FOTO/VIDEO)

PRVE komšije ne mogu da veruju šta se Milojevićima desilo. Kažu da su to dobri i fini ljudi i da na zločin nije ukazivalo ništa.

- Ćerka je došla sa posla i rekla da je bio masakr i da je momak ubio porodicu. Mi sa smo sa njima baš lepo živeli. A na ovo ništa nije ukazivalo. Išli smo kod njih, dolazili oni kod nas, družili smo se. Šetao sam preksinoć, on je bio na terasi, ispod trema, pitam ga „Gde je šef“, tako sam zvao njegovog oca Pedu, on kaže, valjda u garažu. Bio tamo, pričali smo malo, zvao me na kafu, rekoh neću. Više ga nisam video – kaže prvi komšija M.Đ.

Podsetimo, Aleksa Milojević (22) je danas popodne, u porodičnoj kući u Knjaževcu, lovačkom puškom koja je bila u legalnom posedu njegovog dede M M. (1943) iz za sada nepoznatog razloga, lišio je života dedu M. M, babu S. M (1941) i oca P. M. (1964).

