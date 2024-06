PUCAO JE SEBI U USTA: Potresno svedočenje oca mladića kojeg je "zemunski klan" prvog oteo

Novak mi je u dva navrata rekao da će ubiti ne samo njega, već i majku i sestru i mene. Rekao sam mu ma pusti, ne boj se, nije to tako. Ako se bojiš idemo u inostranstvo. Oni su bili kriminalci, koji su imali neke veze u policiji. Novak je imao strašne strahove. Ja ću umreti sa tom mukom, da li se on ubio da zaštiti nas ili više nije mogao da se bori sa tim.

Foto Privatna arhiva/Z. Jovanović

Ovo u podkastu "Novosti" - "Priče iz hronike" kaže Zoran Stevanić, otac Novaka Stevanića (21), žrtve prve otmice "zemunskog klana" 1997. godine, koji se osam meseci kasnije ubio.

Zemunci su nakon otmice iz stana Stevanića odneli 100.000 nemačkih maraka, 20.000 tadašnjih dinara, 4,5 kilograma zlata i dijamanata i četiri pištolja. Za ovo razbojništvo u Višem sudu u Beogradu sudi se bivšim policijskim inspektorima Milanu Radukiću i Saši Đajiću, optuženim da su oteli Novaka i predali ga vođi klana Dušanu Spasojeviću. Sudi se i Goranu Ristiću, nekadašnjem pripadniku klana, optuženom da je tada vozio otetog Novaka, dok je drugi "zemunac" Nikola Bajić zaključio sporazum sa Višim tužilaštvom i priznao da je te noći čuvao Novaka u garaži ispod zgrade u Bloku 64, dok mu nakon razbojništva nisu javili da ga pusti.

Zoran Stevanić kaže da se Novak zvanično ubio iz maminog pištolja.

- Mi smo se vratili iz prodavnice i našli ga mrtvog u stanu. Pucao je sebi u usta, ako je to tako. Šiptar koji je stanovao u komšiluku i koji se grebuckao za neku "kintu" od mog sina, pivo i cigare, rekao mi je da su ušli jedan čovek i jedna žena i da je treći ostao ispred vrata i kad su oni sišli, pitao je "je li čisto", i odgovorili su mu "čisto je". Ja mislim da 80 odsto on laže. Prijavio sam to policiji. Nemam dokaza ni opravdanih sumnji da su ga ubili u stanu. Da li se ubio sam ili oni nije isto, ali nije to uradio od masnih kolača, već od velikog pritiska koji je stalno imao - priča nam Stevanić.

On kaže da su Novaka nakon otmice pratili i pretili mu.

- Nebojša Tubić Žabac je rekao da zna da je Dušan Spasojević silovao mog sina. Ja sam to pitao Nikolu Bajića i mislim da je Tubić slagao. Bajić je izjavio da je Spasojević išao na groblje mog sina i palio mu sveću - priča Novakov otac. - Žao mi je što nisu rešeni i tiperi, ali sada je ovim Bajićevim sporazumom, koji je prihvatio Viši sud, stvar ipak krenula na dobro i završiće se posle 28 godina.

Tajni pozivi oko ponoći ZORAN Stevanić priča da su se posle pljačke preselili u drugi stan i svako veče oko ponoći zvonio im je telefon i čovek sa druge strane je tražio 15.000 maraka da bi mu doneo opljačkani nakit iz stana i spisak svih koji su u tome učestvovali. - Zvao sam ljude u policiji zbog toga. Žena mi je govorila "idemo mi sa pištoljima", ali nisam je poslušao. Dva inspektora su mi rekla: "Zorane ubiće te sigurno, nemoj da ideš", a trebalo je novac da izbacim kroz prozor kod nekog kontejnera. Da je država u tom momentu bila normalnija, ne bi ni Brenin sin kasnije bio kidnapovan, ni Mišković, ni drugi. To je bilo prvo kidnapovanje - kaže Stevanić.

Stevanić priča da je Novak tada 22. avgusta bio sam u Beogradu, jer su on i žena otputovali na odmor u Herceg Novi.

- Spremao je ispite, bio je treća godina Pravnog fakulteta. Rekao mi je da je išao po ispitna pitanja kod neke drugarice u Sarajevskoj ulici. Uzeo je moj "audi" i parkirao se tamo kod Apelacionog suda. Tu su ga kidnapovali - navodi Stevanić. - Prišla su mu tri policajca, sada pokojni Zoran Vukojević, zatim Milan Radukić i Saša Đajić. Jedan se legitimisao, rekli su mu da izađe iz kola, stavili mu lisice na ruke na leđa i rekli da ide na prepoznavanje. Odvezli su ga na Novi Beograd i sada je Bajić ispričao da je tamo u auto ušao Spasojević. Odvezli su ga u Blok 64.

Stevanić kaže da je Novak vezan sedeo u "golfu" u garaži zgrade, gde su u štek-stanu spavali Spasojević, Bajić i Ristić.

- Uzeli su od Novaka ključeve od našeg stana, a Bajića su poslali da za to vreme čuva Novaka. Nisu našli 500.000 evra, koje su tražili, jer ih nismo ni imali - priča Novakov otac. - Spasojević ga je onda udarao po glavi drškom pištolja da prizna, odlepio mu deo selotepa sa usta i potao: "Gde je sef, gde su pare". Novak mu je rekao ispod neke vitrine, oni su to pomerili, digli parket i isekli sef brusilicom. Po vitrinama, ormanima, ženskim torbama pokupili su tih 4,5 kila zlata i dijamanata. Žena je išala nekoliko dana u gradski MUP, gde su tehničari crtali taj nakit. Nikada se nigde ni to oružje ni zlato nisu pojavili.

Zoran Stevanić kaže da su Novaka pustili nakon pljačke i da je on otišao kod tetke, odakle ga je zvao i rekao: "Tata ja sam kidnapovan, nama su sve pokrali iz stana".



- Ja sam ušao u avion u Tivtu bez karte i ičega, došao u stan, a stigla je i policija, Novak je bio na razgovoru u policijskoj stanici. Tri tehničara policije su mi rekli da ne izlazim iz stana dok rade i da je ovo bila policijska pljačka. Pitam ih kako znate, a oni kažu to im je posao. Te ljude sam sreo posle 20 godina u Palati pravde na suđenju kao svedoke i sva trojica su lagali. Najmlađi je rekao da je bio mlad i ne seća se, dvojica u penziji su se pravila da su sve zaboravili. Niko nije posvedočio da su mi rekli da je policija to uradila.

Iako na sudu Radukić, Đajić i Ristić negiraju da su oteli Novaka, Stevanić kaže da apsolutno veruje Bajiću, koji je sve ispričao šta se i kako dogodilo.

- Moj advokat kada je pročitao izjavu mog sina i izjavu Bajićevu, kaže, kao da su je zajedno pisali. Naš predmet je deset godina stajao u fioci. Tužilac mi je rekao pre nekoliko dana vi ste najzaslužniji, jer 27 godina niste odustajali, jurili ste - priča Stevanić. - Velika je zasluga i zahvalnost sadašnjem tužilaštvu, ipak su oni ti koji su to odradili, mogli su i ranije neki drugi, ali nisu. Zovu me ljudi i kažu, "čestitam ti". Svaki otac bi se borio za svoje dete i za pravdu. Ja sam isterao istinu i pravdu, mada dete neću vratiti. Neću biti mnogo srećniji i mislim da mi je pola života prošlo u toj borbi za koju su mnogi mislili, čak i moja porodica, da će biti bez rezultata. Nadam se da ćemo lakše ovako da završimo život.