MIKA ALEKSIĆ ĆE BITI SAHRANJEN NA CENTRALNOM GROBLJU: Sud obustavlja postupak

MIROSLAV Mika Aleksić, reditelj koji je reminuo u nedelju popodne u 74. godini biće sahranjen na Centralnom groblju. Tačan dan sahrane biće najverovatnije sutra određen.

Miroslav Aleksić sa advokatom Zoranom Jakovljevićem / Foto Tanjug

Aleksić je završio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, radio je i kao reditelj i producent, ali je najčuveniji bio po svom dramskom studiju, kroz koji su u detinjstvu prošli mnogi, kasnije čuveni glumci. Njegove časove pohađali su školarci od 7 do 18 godine. Važio je za jednog od najuglednijih ljudi u svetu pozorišta i filma.

Veliki šok za javnost je bio kada je uhapšen 16. januara 2021. godine zbog optužbi za seksualna zlostavljanja u tom svom studiju. Prva ga je policiji prijavila glumica Milena Radulović, optuživši ga za silovanja i nedozvoljene polne radnje u periodu od novembra 2012. pa do maja 2013. godine. U tim optužbama priključilo joj se još šest devojaka.

Aleksić je optužen i u pritvoru je bio osam meseci i još šest meseci u kućnom pritvoru. Nakon toga pušten je da se brani sa slobode. Suđenje u Višem sudu u Beogradu počelo mu je krajem 2021. godine i on je sve vreme negirao optužbe. Na osam pretresa iznosio je detaljnu odbranu. Nakon toga je započelo saslušanje oštećenih devojaka, ali se Aleksić u jesen 2023. godine razboleo . Otkriven mu je rak, a imao je i dve ozbiljne operacije karotide i stomaka tokom procesa. Nakon što se teška bolest razvila i kada je krenuo na hemio terapije suđenje je stalo. Počelo je i saslušanje svedoka, ali okrivljeni zbog bolesti nije više mogao da prisustvuje suđenjima, pa su pretresi stalno odlagani.

Sada će Viši sud obustaviti postupak protiv Aleksića zbog smrti.

Poslednjih meseci on je bio loše, lekovi nisu davali efekta, smršao je 30 kilograma, teško se kretao i samo po kući i uglavnom bio vezan za krevet.