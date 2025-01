HRVATSKOM DRŽAVLJANINU BRANKU TUNIĆU PONOVO SUDE: Sudija Majić ukinuo presudu Albancu za ratni zločin u zagrebačkom Rakitju

VEĆE za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu sa sudijom izvestiocem Miodragom Majićem usvojilo je žalbe i tužilaštva i branioca i ukinulo prvostepenu presudu hrvatskom državljaninu albanskog porekla Branku Tuniću Albancu, kojom je bio osuđen na osam godina zatvora zbog ratnog zločina nad zarobljenim vojnicima JNA u zagrebačkom logoru Rakitje u septembru 1991. godine.

Branko Tunić, Foto EPA

Predmet je vraćen Sudu za ratne zločine u Beogradu na ponovno suđenje, a kako je Tunić nedostupan srpskim pravosudnim organima, sudi mu se u odsustvu.

On je u aprilu 2024. godine osuđen da je kao pripadnik hrvatskih oružanih formacija "Zbora narodne garde" sa još nekoliko NN čuvara u logoru Rakitje mučio, prebijao i zastrašivao 16 zarobljenih vojnika JNA srpske nacionalnosti, koji su bili na redovnom služenju vojnog roka u Hrvatskoj. Prema njima je postupao na naročito uvredljiv i ponižavajući način, a vojnika Marka Utržana (20) iz Kikinde je ubio u podrumu, gde ga je prethodno tukao.

Apelacioni sud je našao da je osnovana žalba branioca i da je prvostepena presuda protivrečna i nejasna, jer kako kažu nije jasno za koje radnje je okrivljeni osuđen. Nejasno je što je on oglašen krivim i za ubistvo Utržana, ali se ne opisuje na koji način je to učinio, a za to ubistvo je pravosnažno oslobođen u Hrvatskoj. Prihvaćena je žalba branioca i da radnje koje je okrivljeni preduzimao prema oštećenima nisu individualizovane, već ih je sud opisao uopšteno u odnosu na sve oštećene zarobljene vojnike.

Tako kažu, nije jasno za koje je radnje Tunić osuđen. Takođe, Apelacioni sud nalazi da u toj presudi nisu iznete jasne i neprotivrečne nastupele posledica povreda oštećenih, na šta se, kako podvlače, osnovano ukazuje žalbom Tunićevog branioca po službenoj dužnosti.