UROŠ BLAŽIĆ OSUĐEN NA MAKSIMALNU ZAKONSKU KAZNU

VIŠI sud u Smederevu osudio je Uroša Blažića na kaznu zatvora od 20 godina jer je u noći između 4. i 5. maja prošle godine u selima Malo Orašje i Dubona ubio devet, a ranio 12 osoba.

Foto: N. Živanović

Urošu Blažiću je za krivično delo teško ubistvo utvrđena kazna zatvora od 20 godina, za oružje 10 godina, za otmicu takođe 10 godina i za neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila tri godine, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 20 godina, odnosno maksimalna kazna na koju je mogao biti osuđen, jer u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršio 21 godinu života.

Njegov otac Radiša Blažić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, odnosno zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija na 12 godina zatvora i za krivično delom teško delo protiv opšte sigurnosti na 10 godina.

Ovo je prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe. U kaznu zatvora im je uračunato vreme provedeno u pritvoru, koji im je produžen do upućivanja na izdržavanje kazne. Sudija je, obrazlažući presudu, rekla da je nesumnjivo utvrđeno da je Uroš Blažić izvršio krivična dela koja su mu stavljena na teret, međutim istakla je da on nije mogao biti osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, koliko je prema propisima neophodno za izricanje duže kazne.

- Izrečena kazna nije pravična niti adekvatna niti srazmerna ovakvom zločinu u kom je devet ljudi ubijeno - rekla je sudija. Kako je navela, prilikom izvršenja dela Uroš Blažić je ispoljio naročitu brutalnost.

Za Radišu Blažića sudija je istakla da je on negirao krivicu, ali da su brojni izvedeni dokazi u ovom postupku ukazali na njegovu krivicu, odnosno da je on nabavio oružje, municiju i eksplozivna sredstva, a kojim je kasnije Uroš Blažić počinio zločin. On je neadekvatno čuvao oružje u čiji posed je došao njegov sin. Odlučujući o visini kazne zatvora za Radoišu Blažića, sud smatra da je ona srazmerma posledici tragedije. Blažićima je izrečena mera bezbednosti oduzimanja oružja, municije i ekplozivnih materija, a obavezani su da plate troškove postupka.