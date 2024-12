DA LI JE FILIP IVANOVIĆ IMAO CEO DAN DA POBEGNE: Presuda za ubistvo Bojana Mirkovića pred Novu godinu

CETINjANIN Filip Ivanović, okrivljen u predmetu "Belvil" za pomoć ubici Bojana Mirkovića Lazaru Tejiću nakon izvršenog krivičnog dela, pobegao je iz kućnog pritvora u Beogradu. Kako saznajemo on je 4. decembra izašao u redovnu šetnju i nije se vratio, a i tog dana posle šetnje mu se gubi signal sa elektronskog nadzora.

Foto: Printskrin

Poverenik je došao na adresu stana u kojem je bio u kućnom pritvoru 5. decembra i zatekao je pokidanu nanogvicu. Inače, sistem "nanogvica" tako funkcioniše da ako se na njoj napravi i najmanje oštećenje, to se istog sekunda alarmira na telefonu poverenika, koji je u obavezi da odmah proveri šta je sa pritvorenikom.

Viši sud u Beogradu o bekstvu Ivanovića obavešten je 5. decembra i odmah je raspisao potragu za njim i odredio mu pritvor u koji će biti automatski sproveden ako bude uhapšen. Međutim, Ivanović je izgleda imao ceo dan da "nestane" dok ne krene potraga za njim.

Prema nezvaničnim informacijama i Crna Gora je ranije zatražila njegovo izručenje zbog nekog ubistva tamo, ali se čekalo na odluku o tome da se završi ovaj sudski postupak.

Inače, Ivanović je bio tri godine i četiri meseca u pritvoru, koji je Viši sud stalno produžavao, jer je crnogorski državljanin i nije imao prebivalište u Srbiji. U martu ove godine Apelacija je usvojila žalbu njegovog branioca i prebacila Ivanovića u kućni pritvor u stan u Beogradu, koji bi mu se takođe računao u eventualnu kaznu.

On je bio na suđenju 3. decembra kada je započeto iznošenje završnih reči, a danas je njegov branilac Stefan Jokić trebao da iznese završnu reč. Međutim, sud je nakon bekstva Ivanovića razdvojio postupak u odnosu na njega.

U toj završnoj reči tužilac je prošle nedelje tražila da se četvorica okrivljenih za ubistvo Mirkovića Lazar Tejić, kao neposredni izvršilac, zatim Bojan Kovačević, Ivan Nikčević i Dušan Kokoruš osude na doživotne kazne zatvora, a Ivanović na osam godina zatvora.

U današnjoj završnoj reči branilac Tejića kazala je da se ne radi o teškom već običnom ubistvu, za koje je zaprećena kazna od pet do 15 godina zatvora. Ukazala je da je on priznao šta je uradio i da je veštačenje utvrdilo da je Tejić u to vreme koristio kokain. Zatražila je i ukidanje pritvora kako bi bio sa porodicom pre upućivanja na izdržavanje kazne i eventualno sam zasnovao porodicu.

Tejić je rekao da se kaje, da bi vratio vreme da može i nikada to ne bi uradio.

Branilac Kokoruža Jelena Stojić navela je da je jedina nesumnjiva radnja njenog branjenika da je po pozivu Tejića otišao na Zlatibor i to kako je rekla 20. novembra, što dokazuju bazne stanice njegovog telefona, a ne istog dana kada je tamo pobegao Tejić.

- On može eventualno da odgovara samo za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, a ne za saizvršilaštvo u ubistvu. Veštak je rekao da je njegov DNK trag na GPS lokatoru nađenom ispod Mirkovićevog automobila, mogao da bude prenešen sekundarnim putem s obzirom na malu količinu, pa ga je Tejić najverovatnije tako preneo kazala je Jelena Stojić, navodeći da se traženjem kazne doživotnog zatvora za ovo delo obesmišljava institut doživotne i dovode u zabludu oštećeni, koji očekuju nerealne kazne.

Izricanje prvostepene presude Tejiću, Kovačeviću, Nikčeviću i Kokorušu zakazano je za 30. decembar u Višem sudu u Beogradu.