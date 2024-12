TUŽILAC TRAŽI DOŽIVOTNU OKRIVLJENIMA ZA UBISTVO U BELVILU: Završne reči za ubistvo Bojana Mirkovića

TUŽILAC Danijela Jakovljević zatražila je danas u završnoj reči da se oglase krivim optuženi za teško ubistvo u saizvršilaštvu Bojana Mirkovića 12.11.2020. godine u novobeogradskom naselju Belvil, Lazar Tejić, Ivan Nikčević, Bojan Kovačević i Dušan Kokoruš i osude na kazne doživotnog zatvora, a Cetinjanin Filip Ivanović, okrivljen za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela na osam godina zatvora.

Foto Z. Jovanović/Tanjug/privatna arhiva

Tužilac je objasnila da traži maksimalne kazne, jer su ubistvu prethodile opsežne pripreme šta i kako da se radi, sve je pažljivo osmišljeno da se Mirković ubije po svaku cenu i izbegnu mogućnosti da se akcija izjalovi.

- Izvršili su ubistvo na podmukao način, perfidno i planski. Pripremali su teren, pribavljali sredstva za izvršenje, pratili oštećenog kuda se i kada kreće. Ubijen je popodne iz zasede u garaži, kada nije mogao da očekuje napad, niti da pobegne - kazala je tužilac Jakovljević.

Ona je navela da je Nikčević poznavao Bojana Mirkovića da su jedno vreme zajedno stanovali i da je Nikčević bio prijavljen na Bojanovoj adresi, a da su se potom sukobili.

- Svi okrivljeni se međusobno poznaju. Nikčević je od renata kara iznajmio "smart" u kojem je policija legitimisala Kokoruša. On se opet poznaje sa Tejićem, a policija ih je takođe zajedno legitimisala. Zajedno su i pobegli na Zlatibor, odakle ih je povezao Filip Ivanović, te su zajedno uhapšeni u Loznici. Ivanović se sa crnogorsko-srpske granice pravo uputio na Zlatibor da ih pokupi i trebao je da ih prebaci u BiH. Takođe, Tejić i Kovačević autom obilaze naselje gde živi Mirković i Galovicu, da bi videli raspored zgrada, ulaza u garažu i trasu kojom će Tejić otići posle ubistva, i on se upravo tom trasom i udaljio na biciklu do Galovice, gde je bacio bicikl u Savu. Nikčević je kupio GPS uređaj, telefon za praćenje i dve kartice. U Dobanovcima su se okupili Nikčević, Tejić, Kokoruš i Kovačević i tu je aktivirana jedna kartica, a Kokoruš je stavlja u uređaj i na njoj su ostali njegovi DNK tragovi. GPS daju Tejiću, koji ga posle stavlja ispod Mirkovićevog auta. Tada ga je po noći dovezao Kovačević i na snimcima kamera se vidi da Tejić ulazi u garažu, a od tada su i aktivne baze GPS na putanji Mirkovića - objasnila je tužilac ko je šta radio u ovom zločinu.

Punomoćnik porodice ubijenog Mirkovića Bojan Ječmenica kazao je da je nesumnjivo utvrđeno da su okrivljeni izvršili krivično delo.

- Tejić je priznao ubistvo i trebalo je utvrditi povezanost ostalih. Prema saznanju porodice, Nikčević je neposredni organizator. Ivanović je u isto vreme i na istom mestu boravio na Zlatiboru kao i Tejić i Kokoruž i u isto vreme su se uputili u Loznicu i u isto vreme tamo stigli - kazao je advokat Ječmenica. - Dokazali smo i da nije tačna Tejićeva tvrdnja da je Bojana upoznao u kafani "Stara pesma" 2019. godine kada je izašao iz zatvira, jer je ta kafana srušena dve godine ranije.

Ječmenica je pitao zašto je Bojan Mirković ubijen i ko je sebi dao za pravo da odlučuje ko će koliko da živi i rekao da je na sudskom veću da pokaže da se ovakvi zločini ne isplate i da ne mogu da prođu nekažnjeno.

Branilac Bojana Kovačevića Nenad Ranković zatražio je da se on oslobodi, jer kaže nema nikakve veze sa ubistvom.

- Nesporno je samo da on ovde poznaje svog pastorka Tejića, sina svoje tadašnje vanbračne supruge, kojeg je nebrojeno puta vozio po Beogradu. On nije poznavao Mirkovića i nije imao motiv da učestvuje u ubistvu. Sam se prijavio policiji, kada mu je otac rekao da su ga tražili, nije bežao i odmah je izneo odbranu. Tejića je tada dva puta vozio na Novi Beograd svojim vozilom, prvi put u servis bicikala, koji je bio zatvoren i drugi d ase vidi sa drugom. Dok je prolazio od Mirkovićeve zgrade najbliže je bio udaljen 360 metara, a od garaže 314 metara, pa kako je onda gledao raspored zgrada i garaže? - kazao je branilac.

On je rekao da je u večeri 8. 11.2020. kada su se prema optužnici sastali u Dobanovcima, Kovačević bio na veridbi kod kuma i to potvrđuju svedoci, fotografije, snimci i veštačenje njegovog telefona, koji je bio na prostoru gde je veridba organizovana.

- Drugi put je vozio Tejića na Novi Beograd u 3.15 po noći da se vidi sa drugom i vratio ga. Nema dokaza da mu je Tejić tada rekao da ide da postavi GPS ispod automobila i šta priprema. U danu kada je Mirković ubijen Kovačević je bio u Smederevskoj Palanci, gde je kupio belu tehniku. On nema svest niti saznanje da će se izvršiti krivično delo - kazao je Ranković.

I branilac Nikčevića Sanja Marković zatražila je da on bude oslobođen. Ona je kazala da se on bavio trgovinom telekomunikacijske opreme na malo i da je 6. novembra primio poružbinu za GPS uređaj i samsung telefon, pa ih je sutradan kupio kao i dve katrice, koje je poklanjao i isto veče ih prodao u blizini naselja Radio Far.

- On nije znao ko će i kako upotrebiti taj uređaj. Nikada nije bio u Dobanovcima. To veče je bio sa devojkom u kući i ujutru je odvezao na posao. Od okrivljenih poznaje samo Kokoruša sa kojim je sarađivao kada je prodavao automobile, jer je Kokoruš držao tehnički pregled. Kada je Mirković ubijen, Nikčević je ceo dan bio u Kruševcu , gde je kupio auto i zaključio ugovor kod notara. On nije bio u Batajnici i sa samsunga pratio kretanje Mirkovića i navodio Tejića - kazala je advokat Sanja Marković, navodeći da su se Nikčević i Mirković družili u teretani i da ga je Nikčević jednom udario jače, pa se Mirković naljutio, ali da su se posle izmirili i da nisu imali nikakav ozbiljan sukob.

Iznošenje završnih reči danas je prekinuto zbog kraja radnog vremena Višeg suda i nastaviće se u ponedeljak 9. decembra.