SLAVICU JE UBIO ZBOG LJUBOMORE, NJIHOV ODNOS BIO SADO-MAZOHISTIČKI: Suđenje taksisti za ubistvo žene

PRVOSTEPENA presuda taksisti Radanu Vasiljeviću za teško ubistvo supruge Slavice biće izrečena krajem decembra u Višem sudu u Beogradu, tri godine posle tog zločina u njihovoj kući u Žarkovu. Završne reči u ovom predmetu zakazane su za 17. decembar, a okrivljenom za teško ubistvo preti kazna od deset do 20 godina zatvora ili doživotna.

Foto: Fejsbuk/Novosti

Na današnjem suđenju veštak psihijatar Milivoje Panić odgovarao je na pitanja Vasiljevićevog branioca i stručnog savetnika i rekao da on ubistvo supruge nije počinio u afektu. Veštak je naveo da je okrivljeni nezavisna, tvrdoglava i samovoljna osoba, koja živi od danas do sutra.

- Kod njega postoji visok rizik od zloupotrebe alkohola, a to sam zaključio na osnovu dva testa samoprocene, u kojima je on bio vrlo negativan, nije želeo da da ih radi i piše, već da prikrije svoje simptome, dok je u trećem testu odgovarao na moja pitanja - kazao je veštak Panić. - Alkohol mu je otkočio kočnice da on to uradi. On tri godine u pritvoru ne pije, to je prinudna apstinencija, ali to nije lečenje. Njemu treba odrediti i meru obaveznog lečenja od alkohola. I okrivljeni se složio da su dva faktora uzrokovala da počini ovo delo, ljubomora i alkohol. Njegov alkoholni staž govori da bi on po eventualnom izlasku iz pritvora mogao da nastavi sa uzimanjem alkohola.

Veštak je odgovarajući na pitanja odbrane naveo i da su Vasiljevićeve reakcije u vreme zločina bile vrlo planirane i organizovane.

- Sve je trajalo satima i tu nema afekta besa i gneva visokog intenziteta. On je u vreme izvršenja krivičnog dela bio u stanju emocija ljutnje, besa, ljubomore i hroničnog alkoholizma i to je sve uticalo na njegovu psihu i rasuđivanje, ali ne bitno - objasnio je Panić. - On je planski i ciljano preduzimao radnje, oštećenoj je zalepio usta da ne viče, vezao joj noge da ne beži, cepao joj garderobu, na kraju iz kuhinje uzeo najmanji nož svesno misleći o tome. Posle zločina on zove sina i kaže "ubio sam majku", piše oproštajno pismo i kaže "vrati Markoviću 500 evra". On zna šta je uradio, on to navodi i on nije u afektu.

Veštaci su zaključili i da su Radan Vasiljević i Slavica bili u bliskim i haotičnim odnosima sado-mazohističkog karaktera.

Advokat okrivljenog Vanja Gajić smatra da nije razjašnjena uračunljivost Vasiljevića neposredno pre krivičnoig dela i tražio je da se uradi novo veštačenje, ali je sud to odbio i zakazao završne reči.