SLEPOG ČOVEKA POTKRADAO GODINAMA: Osuđen podstanar - Sa bankomata mu podigao 1.6 miliona dinara

LjUBOMIR Velimirović iz Kragujevca osuđen je pravosnažno na godinu dana kućnog zatvora, jer je godinama krao novac od slepog Žarka Šapića (79), kod kojeg je u kući u to vreme stanovao besplatno sa porodicom kao podstanar i pomagao mu.

Foto: Novosti

Viši sud u Kragujevcu utvrdio je da je kriv, jer je od 18.12.2015. do 24.4.2023. godine u više navrata zloupotrebio dve Šapićeve platne kartice i skidajući novac sa njegovih računa na bankomatima pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od 1,6 miliona dinara. Kako je sud utvrdio on je iskoristio što je oštećeni slep i što je znao gde drži bankovne kartice i koji je PIN, pa je bez njegove saglasnosti sa jednog bankomata u 85 navrata podigao 965.000 dinara, a sa drugog u 22 navrata 635.000 dinara. Velimirović je osuđen za krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Osim kazne kućnog zatvora, on će morati da plati i 100.000 dinara novčane kazne, ali i da oštećenom Šapiću na ime imovinskog zahteva isplati 1.105.000 dinara, kao i sudske troškove.

Ovaj slučaj je otkriven kada je Šapiću krajem maja 2023. godine došla ćerka iz Amerike i on joj je ispričao da mu se čini da mu nedostaje deo novca na računu u banci i da bi trebalo da ima više. Dao joj je punomoćje i ona je proverila u banci i u prvi mah utvrdila da je neko od avgusta 2022. godine, pa do tog maja podigao 495.000 dinara.

Posumnjala je na Velimirovića, zapretila mu tužbom i naredila da se iseli iz kuće njenog oca, a on je to ispričao sinu, koji živi i radi u Austrije, pa je sin poslao taj nedostajući novac, koji je ona uplatila na račun svog oca.

Foto: Novosti avokat Goran Marković

Velimirović je od 1996. godine sa suprugom i dvoje dece iznajmljivao stan u prizemlju Šapićeve kuće u kragujevačkom naselju Iline Vode, a od 2010. godine nije plaćao kiriju, jer se dogovorio sa Šapićevim sinom, koji živi u Americi, da zauzvrat pomaže Žarku s obzirom da živi sam i da ne vidi. Oni su ga vodili lekaru, kupovali mu lekove, vodili u prodavnicu, a Velimirovićeva supruga mu je i spremala ručak, za šta joj je Šapić plaćao mesečno 6.000 dinara.

DOKAZANA ISTINA PUNOMOĆNIK oštećenog Žarka Šapića iz Kragujevca, koji sada živi u domu za stara lica, advokat Goran Marković kaže da je zadovoljan osuđujućom presudom. - I oštećeni Žarko je zadovoljan ostvarenjem pravde u konkretnom slučaju, zbog toga što je u krivičnom postupku potvrđeno da je govorio istinu kada je rekao da ga je okrivljeni Ljubomir Velimirović iz Kragujevca, kao zakupac potkradao oko sedam i po godina, neovlašćeno mu skidajući novac sa platnih kartica. Nisam zadovoljan jedino visinom i oblikom izrečene kazne od godinu dana zatvora u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje, ali je to odluka suda koja se mora poštovati - kazao nam je Marković.

Velimirović je na suđenju priznao krivicu i kazao da je sa Šapićevog računa podizao različite iznose od 10.000 do 30.000 dinara, koje je trošio za sebe. Naveo je da je bio sa Šapićem u banci, kada mu je data kartica i video je PIN, a znao je i gde on u kući drži kartice, pa je uzimao i vraćao. Kako je rekao mnogo mu je žao što je to radio i ne postoji nijedan razlog zašto je to činio.

Sud je ocenio da je Ljubomir Velimirović postupao u uračunljivom stanju sa direktinim umišljajem, ali je uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti kajanje, da je delimično obeštetio oštećenog i da je spreman da sav uzeti novac vrati.