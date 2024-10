VRATIO SAM IM 500.000 EVRA: Nebojša Rakić, okrivljen za ubistvo u Vrčinu, izneo odbranu

OKRIVLjENI za ubistvo Dragana Milovanovića i ranjavanje Aleksandra Vlahovića u Vrčinu 2008. godine Nebojša Rakić završio je danas iznošenje odbrane u Višem sudu u Beogradu, koje je trajalo tri pretresa. On je inače detaljno pričao šta je prethodilo tom obračunu, šta se dešavalo te večeri kada su mu došli kući da im vrati novac pozaljmljen na kamatu i kako je pobegao i završio u zatvoru u Brazilu.

FOTO: Arhiva novosti

Odgovarajući na pitanja branioca Mome Bulatovića okrivljeni danas nije znao da kaže koliko je novca od grupe Aleksandra Vlahovića pozajmio od 2002. do 2008. godine, jer je u više navrata uzimao različite iznose, ali kaže da im je vratio deset puta više oko 400.000 ili 500.000 evra.

- Te pare sam vraćao pod pretnjama da će mi ubiti mamu, tatu, mene. Tukli su me. Sestra se zbog toga odselila u Ameriku - kazao je Rakić. - Kada sam išao da se nađem sa njima da vratim pare, kao da sam išao na klanje, naročito nakon što su me pretukli u pekari i slomili mi vilicu. Osećao sam se nemoćnim i preplašenim. Za taj događaj nije vođen postupak, niti je policija uzela od mene izjavu dok sam bio u Urgentnom centru, a ni posle.

Okrivljeni je nastavio iznošenje odbrane od događaja gde je na prethodnom ročištu stao, pa je kazao da se posle pucnjave ispred kuće sakrio u šupu iz koje je iskočio kroz prozor sa zadnje strane i istrčao ka komšijinom dvorištu.

- Da li sam pušku bacio u šupi ili dvorištu ne znam. Kod ulaza u kuću su bila dva momka, a ja sam preskočio ogradu, pretrčao komšijino dvorište, pa drugo i istrčao na put. Ta dva muškarca su trčala zamnom - kazao je Rakić. - Na putu me video komšija Mića i pitao: "Šta je bilo komšo?" Rekao sam da hoće da me ubiju, a on se okrenuo, video onu dvojicu i rekao: "Beži komšo". Trčao sam uzbrdo i onda na 150 metara od mene video sam trećeg čoveka u kaputu, za kojeg mislim da je bio Darko Popivoda i koji me je nišanio. Tu sam skrenuo u neku njivu i nisam ih više video. Pobegao sam.

Rakić je ispričao da se tada krio u šumi dva dana, da je bio u strahu i izgubljen, da ništa nije jeo.

- Posle dva dana zvao sam drugara, koji mi je doneo hranu i novine. U njima je pisalo: Nebojša Rakić, pažnja policija, opasan, naoružan, pucao na policiju". To me uplašilo, kao da je bio poziv policiji da me ubije. Pisalo je i "obračun bandi zbog narkotika", što nema veze. Policija me je jurila, upadali su u kuće svim mojim drugovima, čak i mom automehaničaru. Ja sam se vratio u moju drugu kuću, koju su pretresli pre toga. Čuo sam se sa nekim drugovima i advokatima, mislio sam da se predam. Savetovali su me da se predma pred novinarima ili da bežim iz Srbije. Tada sam čuo i da je Vlahović ponudio 100.000 evra za moju glavu, kao i da me neko u pritvoru izbuši šaberom. Posle toga sam pobegao u Bosnu, a onda u Brazil - ispričao je Rakić.

On je kazao da je u Brazilu nekoliko meseci živeo normalno i da je onda sreo sada pokojnog Zorana, koji je bio Vlahovićev drug.

- Razgovarali smo, sve sam mu ispričao i on mi je poverovao svaku reč. On je pre toga čuo drugačiju priču. Predamnom je telefonom pozvao Vlahovića i pitao ga: "Šta se to dešava, šta si uradio dečku?" Kada mu je rekao da sam ranjen u ruku, a da on drugo priča po Beogradu, Vlahović mu je prekinuo vezu. Posle toga je zamnom raspisana poternica - naveo je optuženi.

On je kazao da su ga 2010. godine u Brazilu našli srpski kriminalci i policajci.

- Uhapšeni su neki Srbi i još pet Hrvata sa 59 kilograma droge. Promenili su mi ime u Aleksandar Sekulić Seka, a neki Dragan Rangelov je rekao da sam ja šef srpske mafije u Brazilu, pa sam kao Sekulić osuđen na 13 godina zatvora. Iz zatvora tamo ne mogu da dokažem da to nisam ja, a iz naše ambasade su me saslušali samo prvi put, posle bi spustili slušalicu. Posle pet godina i tri meseca u maju 2015. su me pustili u poluotvoreni zatvor, gde sam imao pristup telefonu. Uspeo sam da dođem do mog izvoda iz matične knjige rođenih, međunarodne vozačke i brazilske vize. Iz zatvora sam otpušten 24. avgusta 2015. godine, kada sam dokazao da sam ja Nebojša Rakić, a ne Aleksandar Sekulić - ispričao je okrivljeni za ubistvo u Vrčinu.

On kaže da je tada nastao haos, jer su Brazilci okrivljavali Srbiju da je dala pogrešno ime. Rekao je da je odbio politički azil koji su mu nudili, jer su tražili da blati Srbiju, kao da mu je sve namešteno i da nikada nije prodao ni gram droge.

- Posle zatvora sam dobio dokumenta na moje ime i živeo sam normalno, imao svoju firmu, dobio sina. Onda su me 7. aprila 2022. godine uhapsili u šest sati ujutru. U policiji na očitavanju otisaka prstiju izašla su mi tri imena Damir Simić, Aleksandar Sekulić i Nebojša Rakić. Držali su me dva dana i posle nove provere otisaka izašlo je samo Nebojša Rakić. U dokumentaciji za ekstradiciju piše da sam ubio policajca, ranio njegovu trudnu ženu i ubio fetus. Ne znam ko je to napisao, ali sam zbog toga preživeo torturu i policije i pritvorenika u ekstradicionom pritvoru - ispričao je Rakić.

On je rekao i da nije kriminalac, niti da to ikada bio, već da je žrtva.

SPORAN KALAŠNjIKOV

OKRIVLjENI Rakić kaže da puška koja je nađena posle događaja u Vrčinu nema nikakve veze sa njim, jer ima drveni kundak, a ona iz koje je on pucao nije.

- To je bio crni kalašnjikov, a kundak je bio izvitoperen, kao da je falio deo. Okvir za municiju je bio okrugli i stojao je napred. Imao sam još dva univerzalna za kalašnjikov okvira municije i oni su ostali u natkasni u sobi, a u spisima piše da su nađeni jedan na terasi, a dugi negde dole u kući - kazao je Rakić.