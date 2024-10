REŠIO SAM DA UBIJAM I UBIJAO SAM REDOM: Prvo svedočenje Koste K. o masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar", roditelji ubijene dece plakali u sudnici

MAJKA je stalno tražila od mene da budem najbolji, šta god da radim. Ljutila se i vikala na mene ako nisam bio najbolji, što mi je smetalo i predstavljalo teret, pa sam se zbog toga i ja ljutio na nju.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Privatna arhiva

Ovo je, kako nezvanično saznajemo, svedočeći u Višem sudu u Beogradu, u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović, danas rekao maloletni Kosta K. (15), koji, ipak, nije dao odgovor porodicama žrtava zašto je počinio nezabeležen masakr u svojoj školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine.

On nije imao ni odgovor zašto je usmrtio radnika obezbeđenja i svoje školske drugove, odnosno zašto baš njih desetoro. Prema nezvaničnim saznanjima, jer je suđenje zatvoreno za javnost, on je naveo da je rešio to da uradi i da nije bio baš svestan u koga sve cilja, da nije gađao određenu decu, već je redom pucao kako je koga video ispred sebe.

Dečak koji je, kako je utvrđeno istragom, ubio desetoro, a šestoro ranio u prepodnevnoj smeni, je oko devet časova kolima Hitne pomoći dovezen iz Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, gde se nalazi od masakara u "Ribnikaru". To je bilo prvi put da je posle godinu i po dana izveden iz ove ustanove. Vozilo je ušlo na parking zgrade Specijalnog suda, gde je izmešteno suđenje zbog boljih uslova za njegovu bezbednost.

Nijednog trenutka, tokom prebacivanja, niko nije mogao da ga vidi, sve do trenutka dok nije kročio u sudnicu broj jedan, najveću u Specijalnom sudu u Ustaničkoj ulici u Beogradu, koja je podeljena u tri dela. U prvom sede sudije, advokati, tužioci i oštećeni, a u drugom optuženi, dok je treći namenjen za publiku.

Kada je izašao za govornicu, na pitanje sudije Zorana Božovića da li želi da svedoči, kratko je odgovorio da želi. Da je rekao suprotno, njegov iskaz koji je dao tokom istrage ne bi se koristio u ovom postupku.

Ko je dao iskaz novinarima? PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je formiralo predmet radi ispitivanja povrede tajnosti postupka u vezi sa predmetom "Ribnikar". Kako je saopšteno, ovo je urađeno povodom iznošenja u medijima delova iskaza maloletnog Koste K. koji je u istrazi protiv njegovog oca Vladimira Kecmanovića ispitan kao svedok. Tužilaštvo će pribaviti podatke i potrebna obaveštenja radi utvrđivanja da li se i u radnjama kog lica, stiču obeležja krivičnog dela povreda tajnosti podataka ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

U gotovo tročasovnom svedočenju, tokom kojeg su bile dve kratke pauze, on je odgovarajući na pitanje da li bi izvršio zločin da nije imao priliku da uzme očeve pištolje, odgovorio da ne bi. Ostao je i pri svom iskazu, koji je dao video-linkom Višem tužilaštvu u istrazi protiv njegovog oca. Tada je rekao da je zločin počinio jer se generalno osećao odbačenim od dece u školi, iako se sa njima normalno družio i da je sam odlučio da ih pobije. To je i sada ponovio i čak rekao da mu je žao.

Tada je ispričao i da su ga nervirale devojčice, jer su se šminkale, pućile usta, bile umišljene, slušale neku čudnu muziku i nisu volele svoje neistomišljenike.

U sudnici su mu pitanja postavljali tužilac, advokati i deo roditelja. Kosta je odgovarao na pitanja, ali je često pravio velike pauze pre nego što bi odgovorio, tako da je izgledalo da je to činio vrlo promišljeno. Njegovo svedočenje nije završeno, već je prekinuto zbog dužine trajanja i nastaviće se u ranije zakazanom terminu 17. oktobra. Foto: Privatna arhiva

Porodicama ubijenih bilo je veoma teško da ga slušaju kako priča o onome što je uradio pre godinu i po. Mnogi od njih su i plakali u sudnici. To im je bio prvi susret sa ubicom njihove dece i brata, bez obzira na to što je i sam dete. Punomoćnik nekoliko oštećenih, advokat Zora Dobričanin Nikodinović kazala je posle suđenja da je zadovoljna onim što su čuli u sudnici.

- Saznali smo mnogo novih detalja i mnogo toga bitnog. To je koristan dokazni materijal za ovaj krivični postupak i to je korisno za rasvetljavanje celokupnog događaja i njegove pozadine - kazala je Zora Dobričanin Nikodinović.

Optužnica OTAC dečaka Vladimir Kecmanović optužen je za teško delo protiv opšte sigurnosti jer je dete od 13 godina vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje u kući. Majka Miljana Kecmanović je optužena jer je njen DNK pronađen na jednoj čauri u učionicu u kojoj je masakr počinjen.

U ovom predmetu sudi se i instruktoru streljane Nemanji Marinkoviću, koji je optužen za krivično delo davanje lažnog iskaza, dok je vlasnik streljane, u kojoj je Kosta sa ocem Vladimirom učio da puca, Ratko Ivanović sklopio sporazum o priznanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom već je osuđen na kaznu kućnog zatvora od šest meseci.

Takođe punomoćnik, ali i stric ubijene Ane Božović, advokat Ognjen Božović, kazao je da je ovo jedno od najstrašnijih suđenja u njegovoj karijeri.

- Bilo je veoma, veoma teško. Saslušavan je maloletni počinilac masakra. Pitanja su bila usmerena u pravcu motiva i utvrđivanja zašto se sve desilo. Njegov iskaz ide u pravcu koji će voditi ka osudi. Videćemo da li će ti detalji što je rekao biti dovoljni i za neka dodatna optuženja - kazao je posle suđenje Božović.

Branilac Vladimira i Miljane Kecmanović Irina Borović navela je da je javnost najviše zainteresovana za razloge zbog kojih se taj tragičan i nesagledivo strašan događaj desio.

- U ovom krivičnom postupku niti u drugima postupcima koji se vode pred Višim sudom, mi nećemo saznati razloge. Ti razlozi su, očigledno, doboko negde u duši tog dečaka, koji je, nažalost, izvršio sve to, a koji je živeo jedan potpuno normalan i uobičajen život sa aspekta onih koji ga poznaju. Glavni pretresi u ovom predmetu se sve više pretvaraju u sprovođenje nekakve istrage od strane pojedinih učesnika, a tu najpre mislim na određene punomoćnike, koji ovaj predmet koriste kao poligon za utvrđivanje činjenica, koje apsolutno nemaju veze sa ovim krivičnim postupkom - kazala je Borovićeva.

Bilo je teško SUĐENjE, kao i svako, jeste jedan proces gde mi, roditelji, ponovno preživljavamo tragediju i doživljavamo to svaki put na svoj način. Ovaj put je bilo zaista teško, jer se susrećemo prvi put sa ubicom. Bez obzira na to što je to dete, znate da je to ubica i onda je to bilo zaista za nas veoma teško - rekao je novinarima Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline.

Kosta K. u vreme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran. Kobnog 3. maja u školi je pucao iz dva očeva pištolja, koja je uzeo dva dana ranije, a pred polazak u školu te srede stavio ih je u svoj ranac. Došao je u "Ribnikar" i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Pobledeo, skočio mu pritisak

Kako saznajemo, Kosta je pre ispitivanja od strane porodica ubijenih u jednom momentu pobledeo, pa je reagovala psihijatar, koja je došla u njegovoj pratnji i koja sve vreme prati njegovo ponašanje i njegovu mimiku. Pretres je nakratko prekinut, ona ga je izvela iz sudnice i izmerila mu je pritisak, koji je bio povišen. Data mu je tableta i on je rekao da je dobro i da može da svedoči, pa je njegovo ispitivanje nastavljeno.