NISAM MOGAO DA UBIJEM ZA DEVET SEKUNDI: Reprodukovanjem snimaka nastavljeno suđenje za ubistvo MMA borca u Novom Sadu

REPRODUKOVANjEM snimaka sa rekonstrukcije događaja i sa nadzornih kamera u Cankarevoj 8. danas je u Višem sudu u Novom Sadu nastavljeno suđenje Daliboru Bogdanoviću Boći (45) i Danielu Janjošu (43) osumnjičenima za teško ubistvo MMA borca Uroša Stefanovića (27) i ranjavanje Gorana Kovačevića Goranca (47) i nedozvoljeno oružje, 2. septembra 2021. godine u Novom Sadu.

FOTO:Lj.P.

Nakon prikazanih snimaka sa rekonstrukcije u ataru naselja Rumenka, gde je pronađen automobil iz kog je pucano u Stefanovića i Kovačevića , a kojim su napadači pobegli posle ispaljenih hitaca, Bogdanović je izjavio da po takvom terenu, obraslim drvećem i visokim šibljem, nije mogao da se kreće s obzirom na njegovo stanje i da nosi na nozi protezu. Još je dodao da se tu nalazi i žičana ograda visoka dva i dugačka stotinak metara, i da nije mogao nikako da je preskoči.

Komentarišući snimke sa video nadzora u dvorištu Cankareve ulice, gde je Stefanović ubijen, a Kovačević ranjen, Bogdanović je rekao da na osnovu što se vidi na snimcima, on za devet sekundi, nije mogao da počini delo za koje se tereti.

Bogdanoviću i Janjošu se optužnicom terete da su 2. septembra 2021. godine, oko 21 sat, vozilom marke „pežo“ došli do zgrade u Cankarevoj ulici broj 8 na novosadskoj Detelinari. Kako se navodi u optužnici, kolima je upravljao Janjoš, dok se Bogdanović nalazio na zadnjem sedištu, iza suvozačevog sedišta. Kada su došli do pomenute adrese parkirali su se ispred ulaza, i sačekali dolazak Kovačevića i Stefanovića, koji su do zgrade stigli motorom.

Stefanović je, opisuje se dalje u optužnici, ostao kod ulaza, a Kovačević je motociklom ušao u dvorište,gde su garaže i parking. Nakon što je Kovačević parkirao motor u garažu i krenuo prema prolazu zgrade, Janjoš je pucao iz kola u pravcu Kovačevića koji je tada lakše povređen u ruku.

Za to vreme, Stefanović, nastojeći da pomogne Kovačeviću, prišao je kolima i kacigom je razbio staklo kod vozača i udario Janjoša. Tada, kako se navodi u optužnici, sa zadnjeg sedišta i Bogdanović puca u Stefanovića, koji je na licu mesta preminuo od zadobijenih povreda.

Suđenje se nastavlja 29. oktobra izvođem preostalih dokaza.