OTIŠAO NA ODMOR, PA ZAVRŠIO U PRITVORU: Policajcu sa uviđaja zločina u "Ribnikaru" i kod Mladenovca sudi se za ubistvo u Priboju

POLICAJAC Igor Avramović (29), našao se na optuženičkoj klupi Višeg suda u Užicu, zbog optužbe da je 21. maja prošle godine u jednom kafiću u Priboju, posle kraće rasprave, udario šakom u glavu Ervina Ćelahmetovića (34), koji je zatim pao na pod, a posle kraćeg vremena preminuo u bolnici, usled, kako se tvrdi, zadobijene teške telesne povrede. Avramović, kojem se na teret stavlja teško ubistvo i koji je u pritvoru, jedan je od pripadnika MUP, koji je prvi ušao u zgradu beogradske Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", 3. maja prošle godine, nakon što je počinjen stravičan zločin, a sudbina će namestiti da je bio dežuran i dan kasnije kada su u Duboni i Malom Orašju počinjeni masakri.

Foto: Društvene mreže

Zbog psihičkih problema koje je imao narednih dana, jer su mu se vraćale slike zločina, pobijene dece i mladih ljudi, a nastavio je da radi, psihijatar mu je preporučila da dobije sedam slobodnih dana kako bi prevazišao taj stres. Otišao je u Priboj, gde je rođen i gde mu je porodica da se odmori i dođe sebi. Međutim, i tamo se desila nova tragedija.

Suđenje Avramoviću, koji je u međuvremenu dobio rešenje o prekidu radnog odnosa u policiji, počelo je u ponedeljak, kada je izneo odbranu. Ispričao je da se u "Ribnikaru", njegova ekipa zadržala nekih pet sati:

- Videli smo sav taj užas i masakr, koji se dogodio. Kada smo došli nismo znali o čemu se radi. Sa desne strane kod ulaznih vrata škole zatekli smo čuvara, koji je ležao na leđima. Sa leve strane ležala je devojčica upucana u glavu, jedna devojčica je bila za stolom, a ispod stola treća. Krvi je bilo svuda. U učionici sam video ostalu decu, neka od njih su bila još živa. To je za nas bio veliki šok, užasan prizor i ogroman stres. Ne daj Bože da se to više ikome desi. Svi smo posle bili potišteni.

Avramović je kazao da su se sutradan, kada su se desili masakri kod Mladenovca, kolege i on pitali ima li kraja takvim zločinima. Nekoliko dana posle, komandant jedinice je ljude koji su učestvovali u tim intervencijama uputio kod psihijatra.

- Došao sam u Priboj da te slobodne dane provedem sa familijom - rekao je optuženi. - Slabo sam spavao i jeo, nisam se osećao najbolje i nisam bio raspoložen ni za kakva druženja i izlaske. Ali, posle nekoliko dana drugovi su me nagovorili da izađem sa njima na piće. Bila je velika gužva u lokalu i nije mi prijala ta atmosfera, pa sam posle dva, tri minuta izašao, kada je naišao moj poznanik Jovica Vasilić, koji je insistirao da se vratim, pa sam opet ušao u lokal. Sedeo sam dva, tri sata i popio nekoliko viskija i flaširanu vodu. Bio sam malo pripit. Hteo sam vodu, ali nisam video konobara, pa sam ustao do šanka da je uzmem i tu sam video dva momka, koja nisam poznavao i da se konobar raspravlja sa jednim od njih.

Okrivljeni je naveo da se upalilo svetlo, da je prestala muzika i da je po ponašanju tog momka stekao utisak da hoće da se fizički obračuna sa konobarom.

- Rekao sam, "sve je u redu", da se ne pravi problem, a drugi momak mi je neprijateljskim tonom uzvratio: "Šta tebe zanima?". Kazao sam da sam policajac, da želim da sprečim eventualni konflikt i taj momak za kojeg će se kasnije ispostaviti da je Ćelahmetović mi je rekao: "Šta hoćeš ti?" Bio sam iznenađen i uhvatio sam ga za ruku da ga izvedem iz lokala, na šta mi je on rekao: "Ma pu.. ga". U tom momentu nisam vladao sobom. Ne znam ni kojom rukom, ni kako sam ga udario. Onda su me izveli iz lokala. Hteo sam da se vratim, ali su mi ti momci govorili: "Skloni se, idi, idi, sve je u redu" - ispričao je u sudu Avramović.

On je kazao da je tada došla i njegova vanbračna supruga Natalija Gazdić (23), koja radi u graničnoj policiji i da su zajedno otišli do stana njene tetke u kojem žive u Priboju.

- Bio sam pod stresom, zvali su me, slali poruke da li znam o kome se radi, misleći na tog momka. Poslali su mi i njegovu sliku. Stalno se pitam šta se to desilo, zašto sam i kako reagovao i kako nisam uspeo da vladam situacijom. Tolerancija mi je u odnosu na ranije bila snižena, ne mogu sebi da objasnim moju reakciju.

Trojka negirala krivicu U OVOM postuku sudi se i Nataliji Gazdić, Mihailu Stojkanoviću i Milu Aranitoviću, koji su optuženi za pomoć okrivljenom posle izvršenog krivičnog dela, odnosno da su Avramoviću pomogli da pobegne preko granice u BiH. On je tamo posle dva dana uhapšen i izručen Srbiji.

Ovo troje okrivljenih u sudu su kazali da nisu krivi i iskoristili su pravo da trenutno ne iznose odbranu i odgovaraju na pitanja.