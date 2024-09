VOJNI KADET POGINUO, OKRIVLJENI SE NE SEĆA UDESA: Počelo suđenje Branislavu Radošu zbog saobraćajke u kojoj je stradao Nikola Grujić

JA se momenta kada se saobraćajna nesreća desila ne sećam. Ne sporim da sam tada vozio, ali pošto se ne sećam šta se sve dogodilo i kako, ne mogu da priznam izvršenje krivičnog dela. Posebno što kažu da sam pobegao sa lica mesta.

Ovo je danas iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogradu kazao Branislav Radoš, optužen za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanje pomoći. On je okrivljen da je 9. jula 2022. godine na Voždovcu u Beogradu u stanju teškog pijanstva sa 2,62 promila alkohola u krvi udario pešaka Nikolu Grujića (20), kadeta Vojne akademije, koji je sedam dana kasnije preminuo.

Radoš je na suđenju rekao da mu je žao zbog svega što se desilo, da ranije nije imao prilike da izjavi najdublje saučešće Nikolinoj porodici, kojima je teže nego njemu.

On je kazao da je to jutro trebao da ide na trenig, jer je suvlasnik škole fudbala, ali ga je pozvao drugar Ivan, koji je zubar i rekao mu da ima slobodan termin i da dođe da mu završi popravku zuba.

- Imam strah od zubara i uvek tražim jaču anesteziju, pa mi je dao tri anestezije u razmaku od pet do deset minuta i radio mi je krunicu i nadogradnju zuba - ispričao je Radoš. - Posle toga oko pola dvanaest otišao sam u restoran na kafu, ali je tamo jedan moj poznanik primao goste, jer je udavao ćerku i bila je svadba tog dana. Ponudio me je pićem i sećam se samo da sam popio dva pelinkovca. Više se ne sećam ničega. U tom lokalu sam sreo mog druga Aleksandra Blagojevića, ali se ja toga ne sećam. On mi je to ispričao posle, kao i da je bio sa mnom u kolima kao suvozač kada se desila nesreća.

Radoš kaže da sledeće čega se seća je, da se nalazi u policijskoj stanici i da mu advokat donosi neko osveženje.

- Zadržan sam 48 sati i u ćeliji sam pokušavao da se setim šta se desilo, ali nisam mogao. Ja ne pijem, nisam sklon alkoholu i možda je to zbog toga što sam tada popio, jer ranije nisam imao rupe u sećanju. Raspitivao sam se kod policajaca o stanju momka i nadao sam se da će da preživi.

Odgovarajući na pitanja okrivljeni Radoš je rekao da pre odlaska u restoran nije znao da je tamo proslava, da je taj čovek što je pravio veselje njegov poznanik i da se sada ne seća ni kako se zove.

Na saslušanju u istrazi Radoš je rekao da je tada krenuo kod brata u lokal, koji je bio udaljen nekih 800 metara, da je njegov prijatelj Blagojević seo sa njim u kola, da je ispred lokala video da mu je napukla šoferka, da je došla policija i da je tada shvatio da se nešto desilo, pa ga je tužilac pitala kako se sada toga ništa ne seća.

- Znam da sam izneo odbranu u tužilaštvu, ali ne i šta sam tada pričao. Sada sam čitao taj zapisnik i deluje mi konfuzno. Znam da sam se sa Blagojevićem ranije dogovorio da se nađemo u "Kafančetu" i da idemo kod mog brata, pa sam dajući iskaz to pretpostavio, a i advokat mi je rekao da je on bio sa mnom u kolima - kazao je Radoš. - Posle pritvora sam se par puta video sa Blagojevićem, ali nismo pričali o događaju, jer je meni teško da o tome pričam. Znam da je on dao iskaz u istrazi, ali ga nisam pročitao i na znam šta je rekao.

Okrivljeni je kazao i da mu je brat dolazio u posetu u pritvor i ispričao mu kako je uhapšen.

- Pre mog saslušanja advokat mi je rekao i u kakvom je stanju Nikola i gde se desila nesreća, za šoferšajbnu i da je policija došla ispred tržnog centra i odatle me odvela - kazao je Branislav Radoš, na šta je sudija Marina Anđelković prokomentarisala, "došlo vreme da advokati osumnjičenom pričaju o događaju, kako se desio".

Na suđenju je saslušan i otac stradalog Nikole Nenad Grujić, koji je ostao pri ranijem iskazu.

Majka Dragana Grujić je rekla da je sin živeo sa njom u Čačku, pošto su razvedeni i da je tog dana oko 16.30 sa broja Nikolne devojke Kristine pozvala neka žena i rekla, znate desio se udes.

- Mislila sam da je u pitanju najmlađi sin Vuk, jer on stalno negde ide biciklom, ali je rekla da je saobraćajna nesreća bila u Beogradu i da je Nikola. Sa bratom sam odmah krenula u Beograd, a Kristina me je sačekala u Urgentnom centru. Tri dana sam posle bila kod nje u stanu. Ona je devojka bila u šoku, pa nismo mnogo pričale o tome, kazala mi je da su krenuli da vrate neki ruter i da su se držali za ruke. Moje dete leži na groblju i ja ne mogu ništa da promenim.

Suđenje Branislavu Radošu se nastavlja u novembru, kada će biti saslušani svedoci.