SUOČITI KOSTU SA PEDAGOGOM: U nastavku parničnog postupka porodice Dukić protiv Kecmanovića

JELENA Vujičić, stručni saradnik i pedagog beogradske OŠ "Vladislav Ribnikar", u kojoj je, kako je utvrđeno istragom, 3. maja prošle godine Kosta K. (14) ubio devet učenika i radnika obezbeđenja, negirala je danas u Višem sudu da je sa dečakom pričala o tome da želi da promeni smenu, što je njegova majka, Miljana, navela u mejlu koji je svojevremeno poslala školi.

Foto: Novosti

Zbog toga je punomoćnik porodice Kecmanović, advokat Marina Ivelja tražila suočenje pedagoga i Koste.

U današnjem nastavku parničnog postupka protiv Koste i njegovih roditelja Vladimira i Miljane, ali i škole i države, koji su pokrenuli članovi porodice Dukić, čija ćerka Adriana je ubijena, pedagog je navela da dečaka nije imala prilike lično da upozna i da individualno radi sa njim.

- Nikada nije bilo reči o tome da je problematičan, da se loše ponaša ili da je učestvovao u nekom incidentu - svedočila je juče Jelena Vujičić. - O njemu na kolegijumima i radnim sastancima sa ostalim nastavnicima, ili na nastavničkom veću, čula sam sve u superlativu. Mislim da nije bilo mog propusta koji bi doveo do ovog strašnog događaja. Žao mi je što je do njega došlo i to je nešto najgore što se dogodilo u mom životu.

Saslušana je i psiholog škole Lidija Maksić.

- Mislim da nema moje odgovornosti, ni propusta u radu koji su mogli da dovedu do ovog zločina - rekla je svedok. - Sve što smo znali o dečaku pre tog 3. maja, nije naslućivalo da će doći do ovako nečega. Nakon zločina detaljno sam analizirala, pregledala sve dnevnike i izveštaje, da vidim da nam možda nešto nije promaklo. I, verujte, nije nađen nijedan propust, nijedna opomena koja bi nas alarmirala da će se nešto ovako desiti. Napominjem da u 12 odsto slučajeva ima naznaka da će doći do zločina i nekog čudnog ponašanja kod osoba koje ga počine. Za sve ostale slučajeve nema znakova.

Psiholog je dodala i da smatra da su, kao škola, trebalo da budu obavešteni da neko dete ide u streljanu, da njegovi roditelji kod kuće imaju oružje:

- Smatram da je to jako opasno i da smo morali da imamo takvu informaciju.

Sa druge strane, punomoćnik Dukićevih, advokat Snežana Dunjić, imala je mnogo pitanja za pedagoga i svaki put kada bi postavila pitanje svedoku, detaljno je obrazložila svaki propust u njenom radu koje je nakon događaja utvrdila vanredna inspekcija Ministarstva prosvete Srbije.

Punomoćnik porodice Dukić, advokat Snežana Dunjić, predložila je da se veštači kasa u kojoj je, navodno, Vladimir Kecmanović držao oružje i municiju, kako bi se utvrdilo da li tolika količina, za koju je rečeno da poseduje, može da stane u tu kasu. Ponovila je i svoj raniji predlog da se ispita Kosta, kao i da se stručnjacima koji će raditi njegovo veštačenje, dostavi audio snimak poziva kada on prijavljuje svoj zločin i snimak njegovog iskaza u tužilaštvu.

U SEPTEMBRU SVEDOČI RAZREDNA

ČLANOVI porodice Dukić danas nisu došli u beogradsku Palatu pravde. Naredno ročište zakazano je za 27. septembar, kada bi kao svedoci, trebalo da budu ispitani školski policajac, Milica Stanković, kao i razredni starešina odeljenja u koje je išao Kosta, nastavnica Dragana Tomić, koja juče nije došla iz zdravstvenih razloga. Na prethodnom suđenju, advokat Marina Ivelja saopštila je da njeni klijenti, Miljana i Vladimir Kecmanović, neće svedočiti u ovom postupku jer "nisu u stanju da iznose odbranu".