BURNO U VIŠEM SUDU NA SUĐENJU MILOVANU BRKIĆU: Polemike oko svedoka i pitanja za okrivljenog

VLASNIK časopisa "Tabloid" Milovan Brkić, optužen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog popretka, zatražio je danas na ponovljenom suđenju u Višem sudu u Beogradu da se optužni predlog protiv njega odbaci, jer kako je rekao nema osnovane sumnje da je počinio krivično delo.

Printskrin

On je 8. maja 2023. godine na skupu protiv nasilja u kameru između ostalog rekao da je "srpska opozicija pokazala svoje bedno lice, da će izgleda mladi klinci morati da puškama reše sudbinu Srbije i kakva protestna šetnja, mi treba da uđemo u Skupštinu da uhvatimo idiota i da mu otkinemo glavu".

Brkić je na današnjem suđenju rekao da on tada nije znao da daje izjavu, jer da jeste drugačije bi je formulisao.

- Ja nisam video nijednu kameru da je tu bila, niti me je iko pitao da dam intervju. Taj čovek je pored mene stajao deset minuta u masi i pitao me šta ja mislim o ovome. Bio sam umoran i krenuo kući da uzmen neke jabuke i da ih pečem zbog zdravstvenih razloga i rekao sam mu "nema ništa od toga..." i sve ostalo što je snimljeno. Da li je to bio novinar ili provokator? Nisam znao da me snima, nije držao u ruci nikakav mikrofon, ni kameru, niti mi se predstavio. Rezignirano sam mu odgovorio, okrenuo se i otišao kući. To što sam izgovorio nisam namenio javnosti, već sam rekao tu čoveku kojeg je to zanimalo - kazao je Brkić u sudnici.

Kazao je i da figurativno mislio kada je govorio da "mladi klinci puškama treba da reše sudbinu Srbije" i da je to mislio kao vid protesta protiv stanja u državi.

Apelacija je prvu presudu kojom je Brkić osuđen na 14 meseci zatvora, ukinula jer nije utvrđena njegova namera za pozivanje na rušenje poretka.

Tužilaštvo je sada predložilo da se kao svedok na suđenju sasluša Dejan Zlatanović, vlasnik i glavni urednik "Srbin infa", koji je na svom "Ju tjub" kanalu direktno prenosio događaje sa skupa "Srbija protiv nasilja", pa i tu Brkićevu izjavu, a na okolnosti nastanka tog snimka, emitovanja, preuzimanja od strane drugih medija, poznanstva sa Brkićem i njihovih međusobnih odnosa. Takođe je tužilac predložila i da se kao svedoci saslušaju Goran Gmitrić i Ivan Vlatković sa televizije "Pink", a na okolnosti saznanja o sačinjavanju snimka, kako su došli do njega i emitovali ga u dnevniku isto veče dok je skup još trajao.

Brkićev advokat Vladimir Gajić je naveo da tužilaštvco ne može da dokaže umišljaj okrivljenog, da je bio svestan da propagira nasilnu promenu državnog poretka i svrgavanje predsednika Republike, niti njegovu nesumnjuvu nameru da on to učini.

Odbrana se protivila i svedočenju Zlatanovića, jer je on kako tvrde prisustvovao kao javnost na ranijim suđenjima Brkiću u Palati pravde, ali to nema zabeleženo u zapisniku, jer tadašnji sudija nije popisivao javnost. I Zlatanović je juče sam tvrdio da je bio na tim pretresima u leto prošle godine. Takođe, Gajić rekao je da se Zlatanoviću u Višem sudu sudi za isto krivičn o delo i da on ne može da svedoči, jer tako može da ugrozi sebe u tom drugom postupku i da će mu reći da to kaže, ako ga sud pozove da svedoči.

Brkić se iznervirao u sudnici što je njegov branilac pomenuo to za Zlatanovića, pa je komentarisao i odmahivao ljutito rukama.

Na pitanje sudije Živka Jevđenijevića, okrivljeni je odgovorio da dugo poznaje Zlatanovića preko posla, oko desetak godina, da je bio gost u njegovim emisijama i da ga 8. maja prošle godine nije video na skupu.

Kada ga je sudija pitao da li Zlatanović radi sam ili ima zaposlene saradnike, Brkić je rekao da ne zna, da pretpostavlja da ima više zaposlenih, a onda koji sekund kasnije se pobunio.

- Odakle vama ta saznanja, pa vi ste se dogovorili - uzvikunuo je Brkić ljutito, aludirajući da je sudija u savezu sa tužilaštvom. - Neću više da odgovaram na pitanja. Dejan Zlatanović se ne pominje u optužnom aktu. Sve što sam imao rekao sam, nema više potrebe da odgovaram.

Tu se pobunio i advokat Gajić navodeći da nije posao suda da to utvrđuje uz objašnjenje da želi da razjasni činjenice, već tužilaštva.

Sudija Jevđenijević mu je odgovorio da se presuda može ukinuti zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, jer sud nije utvrdio neku činjenicu.

Uglavnom nakon dosta polemike, pominjanja nekih slika tužioca od strane Brkića, na šta je ona ukazala da konstantno trpi takve pritiske, te Brkićevih optužbi da sudija pokušava da mu iznudi odgovor i sudijinog odgovora da je njemu svejedno hoće li okrivljeni biti osuđen ili oslobođen i da on presude donosi samo na osnovu dokaza, suđenje je danas završeno i nastaviće se u septembru saslušanjem svedoka, ukoliko ih sud prihvati.