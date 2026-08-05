JEZIV SNIMAK SA MESTA NESREĆE U KOJOJ SU POGINULE DVE OSOBE: Kamion se zakucao u radnike na putu Loznica - Šabac, stvorile se gužve (VIDEO)
DVOJICA radnika Preduzeća za održavanje puteva poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Šabac - Loznica, kod petlje Zminjak, a prvi snimak sa lica mesta pokazuje razmere ove nezamislive tragedije.
Na snimku koji je objavljen na društvenoj mreži "X" od strane Šabačkih novosti, vidi se potpuno obustavljen saobraćaj i duga kolona vozila koja se formirala nakon nesreće.
Pored puta se nalazi teško oštećeno vozilo za koje se pretpostavlja da je učestvovalo u udesu.
Nesreća se, prema dosadašnjim informacijama, dogodila oko 8 časova kada je kamion sa prikolicom naleteo na vozilo koje je bilo zaustavljeno pored kolovoza zbog radova na putu.
Vozilo u kojem su se nalazili radnici bilo je propisno obeleženo svetlosnom signalizacijom, kako bi upozorilo ostale učesnike u saobraćaju na radove. Ipak, iz za sada neutvrđenih razloga, teretno vozilo je udarilo u njega, a dvojica radnika su na mestu izgubila život.
Zbog uviđaja i uklanjanja posledica nesreće saobraćaj na ovoj deonici puta Šabac - Loznica u potpunosti je obustavljen, a nadležni apeluju na vozače da koriste alternativne pravce. Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.
(Telegraf)
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