PLJUSKOVI I GRMLJAVINA STIŽU U SRBIJU: Meteorolog otkrio kakvo nam vreme donosi vikend i gde će napokon "osvežiti"
IAKO se leto polako bliži kraju, pravi letnji uslovi ne odustaju. Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, Srbiju i dalje očekuje veoma topao period, a tropski talas koji je zahvatio zemlju zadržaće se još nekoliko dana.
Kako je Todorović objasnio, do sutra se očekuju ekstremno visoke temperature, a najtoplije će biti na severu zemlje i u Beogradu.
- Do petka nas očekuje ekstremno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Najviše vrednosti biće na području Vojvodine i Beograda, gde temperatura može dostizati 38, pa čak i 39 stepeni. Na jugu i jugoistoku zemlje biće za nijansu svežije, ali i dalje veoma toplo - rekao je Todorović za Kurir.
Prema njegovim rečima, i danas će se nastaviti sunčano i vrelo vreme, dok se u petak već mogu očekivati prvi znaci promene.
- U petak popodne počeće da se pojavljuju oblaci lokalnog karaktera, ponegde može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. Predveče je na području Vojvodine moguća i grmljavina, ali ne očekujemo neke velike količine padavina. Većina mesta ostaće suva - objasnio je meteorolog.
Osveženje stiže za vikend, ali leto ne odlazi
Promena vremena očekuje se tokom noći između petka i subote, kada će stići nešto svežiji vazduh.
Ipak, kako kaže Todorović, neće biti reč o pravom zahlađenju, već samo o kratkotrajnom osveženju.
- Od subote, 8. avgusta, temperature će biti niže za nekoliko stepeni. Maksimalne vrednosti biće uglavnom između 32 i 35 stepeni, a ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Međutim, ne očekujemo ozbiljna nevremena, već lokalne pojave koje mogu biti veoma neujednačene - rekao je on.
Meteorolog je ukazao da su letnji pljuskovi specifični upravo zbog toga što se mogu veoma razlikovati od mesta do mesta.
- Može se dogoditi da u jednom mestu padne umeren pljusak, dok samo nekoliko kilometara dalje ne padne ni kap kiše. To je karakteristika ovakvih letnjih padavina - naveo je Todorović.
Drugi deo perioda do sredine avgusta doneće nešto blaže, ali i dalje iznadprosečne temperature.
- Od 9. do 15. avgusta očekuje nas i dalje toplo vreme, sa temperaturama od 32 do 36 stepeni. Biće to ipak za nekoliko stepeni manje nego sada. Tek posle 15. avgusta postoji veća verovatnoća za dalji pad temperature i češću pojavu kratkotrajnih pljuskova - zaključio je Todorović.
(Kurir)
BONUS VIDEO: Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
SRBIJA "U CRVENOM": RHMZ upalio alarme, evo kada se možemo nadati osveženju
06. 08. 2026. u 07:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRON PAO NA PLAŽU PREPUNU LjUDI, IMA MRTVIH: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.
03. 08. 2026. u 15:00
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
UŽAS U HRVATSKOJ Majka i ćerka u kravetu pronašle zmiju od dva metra: "Ajde srećo, ne možeš u tuđem krevetu spavati"
– VLASNICA nam je rekla da je u kući čula puhove, pa verujemo da je zbog toga došla. No tokom leta, posebno tokom velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mesta da se sklone – objasnio je Karamazan.
04. 08. 2026. u 08:17
Komentari (0)