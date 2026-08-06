PLJUSKOVI I GRMLJAVINA STIŽU U SRBIJU: Meteorolog otkrio kakvo nam vreme donosi vikend i gde će napokon "osvežiti"

IAKO se leto polako bliži kraju, pravi letnji uslovi ne odustaju. Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, Srbiju i dalje očekuje veoma topao period, a tropski talas koji je zahvatio zemlju zadržaće se još nekoliko dana.

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Kako je Todorović objasnio, do sutra se očekuju ekstremno visoke temperature, a najtoplije će biti na severu zemlje i u Beogradu.

- Do petka nas očekuje ekstremno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Najviše vrednosti biće na području Vojvodine i Beograda, gde temperatura može dostizati 38, pa čak i 39 stepeni. Na jugu i jugoistoku zemlje biće za nijansu svežije, ali i dalje veoma toplo - rekao je Todorović za Kurir.

Prema njegovim rečima, i danas će se nastaviti sunčano i vrelo vreme, dok se u petak već mogu očekivati prvi znaci promene.

- U petak popodne počeće da se pojavljuju oblaci lokalnog karaktera, ponegde može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. Predveče je na području Vojvodine moguća i grmljavina, ali ne očekujemo neke velike količine padavina. Većina mesta ostaće suva - objasnio je meteorolog.

Osveženje stiže za vikend, ali leto ne odlazi

Promena vremena očekuje se tokom noći između petka i subote, kada će stići nešto svežiji vazduh.

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Ipak, kako kaže Todorović, neće biti reč o pravom zahlađenju, već samo o kratkotrajnom osveženju.

- Od subote, 8. avgusta, temperature će biti niže za nekoliko stepeni. Maksimalne vrednosti biće uglavnom između 32 i 35 stepeni, a ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Međutim, ne očekujemo ozbiljna nevremena, već lokalne pojave koje mogu biti veoma neujednačene - rekao je on.

Meteorolog je ukazao da su letnji pljuskovi specifični upravo zbog toga što se mogu veoma razlikovati od mesta do mesta.

- Može se dogoditi da u jednom mestu padne umeren pljusak, dok samo nekoliko kilometara dalje ne padne ni kap kiše. To je karakteristika ovakvih letnjih padavina - naveo je Todorović.

Drugi deo perioda do sredine avgusta doneće nešto blaže, ali i dalje iznadprosečne temperature.

- Od 9. do 15. avgusta očekuje nas i dalje toplo vreme, sa temperaturama od 32 do 36 stepeni. Biće to ipak za nekoliko stepeni manje nego sada. Tek posle 15. avgusta postoji veća verovatnoća za dalji pad temperature i češću pojavu kratkotrajnih pljuskova - zaključio je Todorović.

(Kurir)

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