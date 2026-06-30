Nesreće

"NOVOSTI" SAZNAJU: Žandarmerija juri ka Drini, mladi policajac Bogdan nestao u talasima reke

В. МИТРИЋ

30. 06. 2026. u 19:33

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NA Drini se danas, u rejonu Azemove bare, danas popodne utopio mladi loznički policajac Bogdan T. iz Loznice, saznaju "Novosti" u policiji.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Жандармерија јури ка Дрини, млади полицајац Богдан нестао у таласима реке

Foto: V. Mitrić

Bogdan je bio na reci u društvu, kao i obično. Kako smo saznali, u jednom trenutku je počeo samo da se davi i ekspresno je nestao u talasima reke. Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra!

Foto: Фото: В. Митрић

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Na mesto događaja stigla je policija, hitna pomoć i vatrogasci. U toku je potraga za telom mladog policajca iz redova lozničke saobraćajne policije. Očekuje se i dolazak pripadnika žandarmerije.

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