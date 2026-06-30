"NOVOSTI" SAZNAJU: Žandarmerija juri ka Drini, mladi policajac Bogdan nestao u talasima reke

NA Drini se danas, u rejonu Azemove bare, danas popodne utopio mladi loznički policajac Bogdan T. iz Loznice, saznaju "Novosti" u policiji.

Foto: V. Mitrić

Bogdan je bio na reci u društvu, kao i obično. Kako smo saznali, u jednom trenutku je počeo samo da se davi i ekspresno je nestao u talasima reke. Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra!

Na mesto događaja stigla je policija, hitna pomoć i vatrogasci. U toku je potraga za telom mladog policajca iz redova lozničke saobraćajne policije. Očekuje se i dolazak pripadnika žandarmerije.