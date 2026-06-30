"NOVOSTI" SAZNAJU: Žandarmerija juri ka Drini, mladi policajac Bogdan nestao u talasima reke
NA Drini se danas, u rejonu Azemove bare, danas popodne utopio mladi loznički policajac Bogdan T. iz Loznice, saznaju "Novosti" u policiji.
Bogdan je bio na reci u društvu, kao i obično. Kako smo saznali, u jednom trenutku je počeo samo da se davi i ekspresno je nestao u talasima reke. Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra!
Na mesto događaja stigla je policija, hitna pomoć i vatrogasci. U toku je potraga za telom mladog policajca iz redova lozničke saobraćajne policije. Očekuje se i dolazak pripadnika žandarmerije.
Preporučujemo
MLADIĆ NESTAO U VODI KOD DRINSKOG ZALIVA U LEŠNICI: Spasioci na terenu, potraga u toku
30. 06. 2026. u 19:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERIKANCI BRUJE: Vučić najavio kupovinu HQ-9, Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, da će Srbija nabaviti kineski protivvazduhoplovni sistem dugog dometa HQ-9, koji zapadni vojni analitičari ocenjuju kao pandan ruskom S-300, dok pojedine analize njegove sposobnosti porede i sa sistemom S-400.
29. 06. 2026. u 15:26 >> 15:52
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)