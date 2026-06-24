Nesreće

NOVI DETALJI UŽASA - GROCKA U ŠOKU: Otac ispustio sina (1,5) pod točkove traktora, lekari se bore za život dečaka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 06. 2026. u 15:23

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U BEOGRADSKOM naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče oko 18 časova dogodila se nezapamćena porodična tragedija.

НОВИ ДЕТАЉИ УЖАСА - ГРОЦКА У ШОКУ: Отац испустио сина (1,5) под точкове трактора, лекари се боре за живот дечака

FOTO.Lj.P.

Jednoipogodišnji dečak zadobio je teške telesne povrede opasne po život kada je pao pod točkove traktora kojim je upravljao, nezvanično, njegov deda N. J. (57), dok ga je u krilu držao otac T. J. (34).

Lekari se bore za život deteta.

SVE SE ODIGRALO U NEKOLIKO SEKUNDI

Prema informacijama iz istrage, stravična nesreća dogodila se u dvorištu porodične kuće, tokom uobičajenih poslova oko poljoprivredne mehanizacije. Ono što je trebalo da bude svakodnevni rad, za tili čas se pretvorilo u dramu koja je duboko potresla celo naselje.

Izvor upoznat sa slučajem navodi da se kobni događaj odigrao munjevito.

- Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Deda N. J. je upravljao traktorom i spremao se da obavi posao oko priključne mašine. Na traktoru je bio i otac deteta T. J., koji je sedeo na krilu vozila i u svom naručju držao jednoipogodišnjeg sina. U jednom trenutku, deda je naglo zakočio. Tada je, kako se pretpostavlja, otac izgubio ravnotežu i ispustio dete. Niko nije stigao da reaguje – objašnjava sagovornik.

DEDA NIJE PRIMETIO DA JE DETE PALO

Pretpostavlja se da stariji muškarac u prvom momentu uopšte nije shvatio šta se dogodilo iza njegovih leđa.

- Nakon kočenja, N. J. je nastavio da upravlja traktorom i krenuo napred, ne znajući da je dečak završio u neposrednoj blizini točkova. Nažalost, tada je došlo do najgoreg ishoda i teška mašina je prešla preko deteta – kaže izvor.

U dvorištu je odmah zavladala opšta panika, a svedoci navode da su prizori nakon nesreće bili jezivi. Otac i deda su očajni vrištali i pokušavali da pomognu krvavom detetu sve dok na lice mesta nije stigla ekipa Hitne pomoći.

MEŠTANI U ŠOKU: "MOLIMO SE DA PREŽIVI"

Stanovnici Begaljice zanemeli su pred tragedijom koja je zadesila njihove komšije. Za porodicu imaju samo reči hvale i ističu da je reč o vrednim i poštenim ljudima.

- Svi smo u apsolutnom šoku i potreseni. To je divna porodica. Niko ne može da poveruje da ih je snašla ovakva nesreća. Dete je još beba, tek je počelo da hoda i istražuje svet oko sebe. Cela ulica se moli samo za jedno - da mališan izdrži i preživi - priča jedan od komšija.

Mališanu je prva pomoć ukazana u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, ali je zbog ozbiljnosti i težine povreda hitno transportovan u specijalizovanu bolnicu u Beogradu, gde je hospitalizovan.

Policija je obavila detaljan uviđaj na mestu nesreće, a po nalogu nadležnog tužilaštva prikupljaju se svi dokazi i utvrđuju tačne okolnosti koje su dovele do ove nezapamćene tragedije.

(Telegraf.rs)

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