NIŽU SE TEŠKE NESREĆE KOD BEOGRADA: Sudarili se kamion i dva automobila

В. Н.

15. 01. 2026. u 10:49

JEDNA osoba teško je povređena u lančanom sudaru koji se dogodio jutros oko 9.35 na Ibarskoj magistrali.

Foto: Novosti

Prema nezvaničnim informacijama, saobraćajna nesreća dogodila se na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Vreoce.

Muškarac je nepomično ležao na putu. 

Kako se nezvanično saznaje, u saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva putnička vozila i kamion.

Saobraćaj je obustavljen u oba pravca.

Na licu mesta nalazi se policija, uviđaj je u toku. 

(Blic)

