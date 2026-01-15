NIŽU SE TEŠKE NESREĆE KOD BEOGRADA: Sudarili se kamion i dva automobila
JEDNA osoba teško je povređena u lančanom sudaru koji se dogodio jutros oko 9.35 na Ibarskoj magistrali.
Prema nezvaničnim informacijama, saobraćajna nesreća dogodila se na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Vreoce.
Muškarac je nepomično ležao na putu.
Kako se nezvanično saznaje, u saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva putnička vozila i kamion.
Saobraćaj je obustavljen u oba pravca.
Na licu mesta nalazi se policija, uviđaj je u toku.
(Blic)
