ČETIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u utorak, 2. decembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 16. decembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 360 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 30 vozača i osam vozila, a zadržana su dva vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
