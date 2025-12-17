ČETIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, u utorak, 2. decembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede.

G.Šljivić

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 16. decembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 360 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 30 vozača i osam vozila, a zadržana su dva vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.