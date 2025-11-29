Nesreće

DVE OSOBE POGINULE, TEŠKA NESREĆA U LAĆARKU: Još dvoje povređeno, uviđaj u toku

V.N.

29. 11. 2025. u 09:15

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se na putu kroz Laćarak, u smeru ka skretanju za Čalma, u kojoj su nastradala dva lica.

Foto: Shutterstock

Prema prvim informacijama, stradalo je dvoje ljudi, dok su dve osobe povređene. Jedna povređena osoba prevezena je iz jednog automobila, dok je druga povređena osoba vozač drugog vozila koje je učestvovalo u udesa.

Na lice mesta izašli su hitna pomoć uz asistenciju policije, a hitna služba prevezla je dve povređene osobe u bolnicu na dalje lečenje.

Nadležni organi rade na utvrđivanju uzroka nesreće, a uviđaj je u toku.

(Kurir)

Uskoro opširnije

