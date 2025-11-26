"IZGUBILA JE ŽIVOT ZBOG NEKOG KO..." Kija se oglasila nakon Anine pogibije, spomenula muškarca koji je vozio (FOTO)

ANA Radović (20), studentkinja Pravnog fakulteta čiji je nestanak prijavljen pre tri dana, pronađena je danas mrtva u automobilu koji je sleteo sa puta u šanac kod jezera Međuvršje.

Njeno telo pronađeno je u vozilu marke "Audi SQ" na magistralnom putu Čačak - Požega, zajedno sa Aleksandrom Mašalušićem (37) iz Priboja.

Tim povodom, oglasila se Kija Kockar na Instagramu.

- Pre samo jedanaest sati okačila sam apel u vezi sa potragom za, koliko mi je rečeno, studentkinjom Pravnog fakulteta Anom Radović. Stiglo mi je nekoliko poruka da to objavim čim sam se jutros probudila, naravno da sam to uradila. Upravo sam saznala šta se desilo i želim da izrazim saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama.

Osobe koje se pominju u članku u vezi sa ovom tragedijom, iz očiglednih razloga, kada pročitate, ne želim da pominjem, niti im je tu mesto! - napisala je Kristina, očigledno aludirajući na vesti u kojima se navodi da je Aleksandar bio obezbeđenje mužu Katarine Živković, Nebojši Stojkoviću Stojketu.

- Jako mi je žao što je jedna tako prelepa, mlada devojka izgubila život zbog nekog ko je, prema navodima objavljenim u medijima, već imao oduzetu vozačku dozvolu više puta i prijave za vožnju pod raznim supstancama, i ko je, očigledno, svesno stavio i sebe i nju u rizik. Ona je bila samo suvozač. Još jednom želim da izrazim duboko saučešće, najviše njenim roditeljima koji su je danima tražili i nažalost dobili ovako tragičnu vest.

Podsetimo, automobil "Audi SQ" izvučen je na licu mesta iz betonskog propusta, gde se prevrnuo i ostao zaglavljen bočno. Sumnja se da su Ana Radović i njen prijatelj, koji je upravljao vozilom, putovali sa Zlatibora ka Beogradu, ali su iz za sada nepoznatih razloga sleteli sa puta.

Prema fotografijama sa lica mesta, vozilo je upalo bočno i ostalo zaglavljeno na mestu saobraćajne nesreće.

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18:45 časova, a kako je rekao njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

- Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna - dodao je njen otac.

