ŽENA I MUŠKARAC PALI SA DRUGOG SPRATA ZGRADE U NOVOM SADU: Povređeni prevezeni u UC

Љ.П.

22. 10. 2025. u 12:47

DVE osobe povređene su su u Bulevaru oslobođenja kod broja 9 u Novom Sadu.

ЖЕНА И МУШКАРАЦ ПАЛИ СА ДРУГОГ СПРАТА ЗГРАДЕ У НОВОМ САДУ: Повређени превезени у УЦ

Lj.P.

Kako saznajemo, prilikom pada sa drugog sprata, pod još nerasvetljenim okolnostima, povređena je ženska osoba stara 28 godina i pedeset četvorogodišnji muškarac.

U Zavodu za urgentni medicinu kažu da su poziv primili u 9.10 sati i njihova lekarska ekipa je odmah izašla na lice mesta Ženska osoba, koja je bila u svesnom stanju, prevezena je sa piliteamama na odeljenje reanimacije Urgentnih centra, a muškarac sa povredama skočnog zgloba na odeljenje hirurgije.

