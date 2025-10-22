ŽENA I MUŠKARAC PALI SA DRUGOG SPRATA ZGRADE U NOVOM SADU: Povređeni prevezeni u UC
DVE osobe povređene su su u Bulevaru oslobođenja kod broja 9 u Novom Sadu.
Kako saznajemo, prilikom pada sa drugog sprata, pod još nerasvetljenim okolnostima, povređena je ženska osoba stara 28 godina i pedeset četvorogodišnji muškarac.
U Zavodu za urgentni medicinu kažu da su poziv primili u 9.10 sati i njihova lekarska ekipa je odmah izašla na lice mesta Ženska osoba, koja je bila u svesnom stanju, prevezena je sa piliteamama na odeljenje reanimacije Urgentnih centra, a muškarac sa povredama skočnog zgloba na odeljenje hirurgije.
