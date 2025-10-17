PRVE FOTOGRAFIJE - STRAVIČNA NESREĆA KOD SREMSKE MITROVICE: Prevrnuo se pun autobus ima mrtvih i povređenih (FOTO)
NEŠTO pre 15 časova na putu Sremska Mitrovica - Jarak dogodila se teška saobraćajna nesreća.
U nesreća i je poginulo dvoje, a povređeno oko 80 ljudi, najverovatnije radnika fabrike “Heltcare”. Oni su putovali vozilom firme “Sirmium bus”.
Povređeni su prebačeni u bolnicu u Sremskoj Mitrovici gde im se ukazuje pomoć.
Na mestu nesreće su pored dežurnog tužioca i pripadnici policije, vatrogasaca i ekipe Hitne pomoći.
U toku je uviđaj.
