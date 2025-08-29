Nesreće

BEBA PRONAĐENA KRAJ KONTEJNERA U ZEMUNU HITNO PREBAČENA U BOLNICU: Novorođenče ima svega sedam dana

В.Н.

29. 08. 2025. u 09:12

U RANIM jutarnjim časovima pored jednog kontejnera u Zemunu pronađena je beba.

БЕБА ПРОНАЂЕНА КРАЈ КОНТЕЈНЕРА У ЗЕМУНУ ХИТНО ПРЕБАЧЕНА У БОЛНИЦУ: Новорођенче има свега седам дана

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Sve se odigralo u Dunavskoj ulici, a novorođenče ima samo sedam dana.

Beba je pronađena umotana u peškir, a po dolasku hitnih službi davala je znake života.

Novorođenče je prevezeno u KBC Zemun.

(Telegraf)

