Nesreće

IMA MRTVIH U NESREĆI KOD ADA MOLA! Jedno vozilo naletelo na drugo, automobil potpuno uništen

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 08. 2025. u 18:51

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas u 17.45 u blizini Ada mola u kojoj je jedna osoba stradala.

Z. Grumić

Do nesreće je došlo u smeru ka Čukarici, kada je jedno vozilo naletelo na drugo.

Jedna osoba smrtno je stradala.

MIRNESA S. (45), koja je iz nemačke firme za obezbeđenje "Prosegur" ukrala 1,25 miliona evra, sada tereti svog bivšeg partnera, Srbina Roberta S. da je organizator ove akcije. Robert je u petak izveden pred istražnog sudiju u Štutgartu, nakon što je u julu uhapšen na granici između Grčke i Severne Makedonije na osnovu evropskog naloga za hapšenje. Sudija mu je potvrdio pritvor i poslao ga u istražni zatvor.

