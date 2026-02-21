Hapšenja i istraga

POLICIJA ZAUSTAVILA AUTO I OSTALA U ŠOKU: Mladić vozio skoro 100 kilograma marihuane

В.Н.

21. 02. 2026. u 13:44

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. D. (32) iz okoline Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ПОЛИЦИЈА ЗАУСТАВИЛА АУТО И ОСТАЛА У ШОКУ: Младић возио скоро 100 килограма марихуане

Foto: I. Mitić

- Saobraćajna policija je sinoć u Vranju zaustavila automobil marke „Opel“ kojim je upravljao osumnjičeni, a prilikom kontrole vozila pronađeno je 74 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana - navodi MUP u saopštenju.

Droga je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji, a zaplenjena količina biće upućena na veštačenje.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USIJALA MREŽE: Tea Tairović bez trunke šminke - oduševila izgledom (FOTO)

USIJALA MREŽE: Tea Tairović bez trunke šminke - oduševila izgledom (FOTO)