POLICIJA ZAUSTAVILA AUTO I OSTALA U ŠOKU: Mladić vozio skoro 100 kilograma marihuane
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. D. (32) iz okoline Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Saobraćajna policija je sinoć u Vranju zaustavila automobil marke „Opel“ kojim je upravljao osumnjičeni, a prilikom kontrole vozila pronađeno je 74 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana - navodi MUP u saopštenju.
Droga je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji, a zaplenjena količina biće upućena na veštačenje.
Po nalogu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
