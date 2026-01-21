HOROR NA JUGU SRBIJE: Sin ubio majku u porodičnoj kući
U SELU Restelica, u opštini Dragaš, došlo je do teškog ubistva, kada je sin ubio majku, prenosi Radio Goraždevac.
O ovom slučaju rano jutros izvestilo je Osnovno tužilaštvo u Prizrenu.
Kako se navodi, sumnja se da je muškarac sa inicijalima F. B. lišio života svoju majku T. B, primenom fizičkog nasilja u njihovoj porodičnoj kući u ovom selu.
Istraga je u toku. Telo je poslato na institut za sudsku medicinu u Prištini, radi odbukcije.
Iz tužilaštva navode da je ovaj muškarac – F. B, imao mentalne poremećaje, kao i da je ranije bio uključen u tri slučaja nasilja u porodici.
- Jedan slučaj je vođen tokom 2024. godine, dok su dva slučaja vođena tokom 2021. godine. Za ove slučajeve Tužilaštvo je preduzelo odgovarajuće zakonske radnje, podiglo optužnice i donete su osuđujuće presude - navodi se u saopštenju.
(Radio Goraždevac)
BONUS VIDEO:
Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena
Preporučujemo
TUŽILAŠTVO NAJAVILO ŽALBU: Novopazarski sud osudio muškarca na 14 godina zbog ubistva
19. 01. 2026. u 16:40
NOVI DETALjI UBISTVA NOŽEM: Posle svađe u autobusu došlo do tuče i tragedije (VIDEO)
19. 01. 2026. u 19:30
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)