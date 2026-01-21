HOROR NA JUGU SRBIJE: Sin ubio majku u porodičnoj kući

U SELU Restelica, u opštini Dragaš, došlo je do teškog ubistva, kada je sin ubio majku, prenosi Radio Goraždevac.

O ovom slučaju rano jutros izvestilo je Osnovno tužilaštvo u Prizrenu.

Kako se navodi, sumnja se da je muškarac sa inicijalima F. B. lišio života svoju majku T. B, primenom fizičkog nasilja u njihovoj porodičnoj kući u ovom selu.

Istraga je u toku. Telo je poslato na institut za sudsku medicinu u Prištini, radi odbukcije.

Iz tužilaštva navode da je ovaj muškarac – F. B, imao mentalne poremećaje, kao i da je ranije bio uključen u tri slučaja nasilja u porodici.

- Jedan slučaj je vođen tokom 2024. godine, dok su dva slučaja vođena tokom 2021. godine. Za ove slučajeve Tužilaštvo je preduzelo odgovarajuće zakonske radnje, podiglo optužnice i donete su osuđujuće presude - navodi se u saopštenju.

(Radio Goraždevac)

