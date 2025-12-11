Hapšenja i istraga

NADGLEDAO ŽRTVU, POSTAVIO MU GPS, A META GA SLIKALA: Saslušanje Vanje P. uhapšenog zbog pripreme ubistva

Slađana Matić

11. 12. 2025. u 15:16

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vanja P. (30) za kojeg se sumnja da je nabavio poluautomatski pištolj "crvena zastava" i devetnaest komada municije, koje je nameravao da upotrebi za teško ubistvo Đoka D. i branio se ćutanjem.

Foto: MUP Srbije

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

On se sumnjiči za nedozvoljeno nošenje oružja i pripremu teškog ubistva.

Postoje osnovi sumnje da je Vanja P. u neutvrđenom periodu nabavio navedeni pištolj sa municijom i zakupio stan, odakle je 8. decembra u popodnevnim časovima, koristeći električni bicikl otišao najpre do jedne od napuštenih kuća na teritoriji opštine Palilula, presvukao se u tamnu odeću, stavio crni kačket na glavu, a potom je nastavio kretanje do naselja Sanvil u Višnjičkoj banji. Tu je neko vreme osmatrao stambene zgrade u kojoj živi oštećeni Đoko D, koji ga je fotografisao sa terase svog stana.

Potom se osumnjičeni vratio do napuštene kuće i opet se presvukao, odakle je otišao, pa je na trotoaru, neposredno uz ogradu garaže „GSP“, na oko 30 metara od ulice Mirijevski bulevar, zaustavljen i uhapšen. Tada mu je u rancu zatečena tamna jakna i crni kačket, kao i dve kese u kojima je nađen poluautomatski pištolj, okvir sa 14 komada municije, i još pet komada van okvira.

Policijski službenici su ispod vozila oštećenog, koje se nalazilo na parkingu ispred stambene grade u kojoj živi, pronašli GPS uređaj za praćenje, pomoću kojeg je Vanja P. pratio kretanje oštećenog.

