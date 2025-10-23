IZA BRAVE ZBOG POPA I KOSTURA: U međunarodnoj akciji "pali" pripadnici dve organizovane kriminalne grupe - Među njima i poznati sudija

PRIPADNICI MUP Srbije rasvetlili su brutalno ubistvo Vladimira Popovića, zvanog Vlada Pop, koji je usmrćen 1. decembra 2018. godine u centru Beograda. Tokom jučerašnje akcije, u kojoj se iza rešetaka našlo 10 osoba, iz dve kriminalne ekipe, pored ostalih, uhapšeni su i osumnjičeni za ovu likvidaciju - pripadnici "vračarske" grupe. Kako saznajemo, prema operativnim saznanjima, direktni izvršilac je odranije u pritvoru i reč je o Marku D.

Udar na organizovane kriminalne grupe u Beogradu i Šapcu naložilo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), a na osnovu dokaza prikupljenih preko zaštićene aplikacije "Skaj". Hapšenje su izveli službenici Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinisanoj akciji sa Evropolom i policijskim službama Kraljevine Španije, kao i drugim partnerskim službama.

Još tri osobe su locirane i uhapšene u inostranstvu - dve u Španiji i jedna u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

U Beogradu i Šapcu su uhapšeni B. S. (33), U. N. (40), S. M. (31), N. O. (34), M. A. (41), M. Ć. (39), M. T. (31), S. M. (31), D. G. (37), Đ. T. (34), u Dubaiju M. Đ. (38), a A. O. (27) i V. M. (34) u Španiji.

Sudija MEđU uhapšenima je, kako nezvanično saznajemo, i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić. Ovaj poznati

arbitar, koji sudi i u Evroligi, sumnjičen je da je deo organizovane kriminalne grupe koja je radila za "vračarce". Njegova uloga se ispituje.

Pripadnici prve OKG se sumnjiče za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo Vladimira Popovića Popa na Vračaru, tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića 2020, kao i tri krivična dela izazivanje opšte opasnosti bacanjem eksplozivnih naprava na ugostiteljske objekte i auto-perionicu iste godine.

Članovi druge grupe terete se takođe za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, ali i za teško ubistvo Vladimira Kostića, zvanog Kostur, 2020.

- Za navedena krivična dela podneta je krivična prijava, kojom je obuhvaćeno ukupno 28 osoba, pripadnika "vračarskog klana" - navodi se u saopštenju MUP Srbije u kom se dodaje da je pored uhapšenih, jedan deo izvršilaca odranije u pritvoru zbog drugih krivičnih dela, dok ima i onih koji su u bekstvu i za njima se traga.

- Ove dve organizovane kriminalne grupe delovale su kao ogranak organizovane kriminalne grupe "vračarci" na teritoriji Republike Srbije, kao i širom Evrope, gde su počinili najteža krivična dela.

U DUBAIJU je uhapšen Marko Đorđević, zvani Markeđani. On je bio optužen za ubistvo Luke Radulovića 2018. godine u jednom lokalu kod Brankovog mosta u Beogradu. Uhapšen je godinu dana kasnije po srpskoj poternici u Kanu u Francuskoj, ali je na suđenju oslobođen optužbi za ovaj zločin. Mediji su pisali da je Đorđević blizak kriminalnom klanu "Amerika".

minalnom klanu "Amerika".

Policijski službenici SBPOK su pretresom na 22 lokacije zaplenili veću količinu novca u stranim valutama, skupocene satove, više motornih vozila visoke klase i više desetina kriptovanih telefona, kao i falsifikovane lične isprave zemalja Evropske unije. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Da "vračarci", bliski Radoju Zviceru i "kavčanima", stoje iza ubistva Popovića, znalo se vrlo brzo posle njegove likvidacije. Tada je za dlaku izbegao smrt Miloš Nilović, zvani Runjo, koji je nepun minut pre napada otišao do toaleta u lokalu u kom je sedeo sa Popovićem. Žrtva je, prema operativnim podacima, bila na vezi sa određenim pripadnicima "škaljarskog klana", ali nije poznato da li je to motiv likvidacije.

Ubijeni Kostić, kome su napadači pucali u leđa, nastradao je prilikom ulaska u zgradu u Rakovici, u kojoj mu živi prijateljica. Žrtva je imala policijski dosije i dovodila se u vezu sa trgovinom narkoticima.

Na teret dva nova zločina POVODOM hapšenja, oglasilo se i nadležno tužilaštvo, koje je u svom saopštenju navelo da su organizatori ove kriminalne grupe Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara (u zatvoru u Nemačkoj) i Uroš Piperski (na izdržavanju kazne u Portugaliji). Njima se već sudi u Specijalnom sudu u Beogradu za tri likvidacije i šest pokušaja ubistava. Sada im se na teret stavljaju dva nova zločina - ubistva Vladimira Popovića i Vladimira Kostića (ranjen 18. juna 2020, a preminuo 12. jula iste godine), kao i više pokušaja likvidacije Nenada Alajbegovića Alajbega.