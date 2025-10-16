Hapšenja i istraga

U SOMBORU POLOMILI TEZGE NA PIJACI I ODNELI RAZNU ROBU: Krivične prijave dvojici osumnjičenih za tešku krađu i uništenje tuđe stvari

Ljiljana Preradović

16. 10. 2025. u 12:02

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru podneli su krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv L. J. (18) i gpodinu dana starijeg A. L. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Oni se sumnjiče da su, tokom pet noći prethodne nedelje, na pijaci u Somboru, polomili više tezgi i iz njih ukrali različitu robu.

Na ovaj način su, kako se sumnja, JKP „Prostor“ Sombor u čijem su vlasništvu tezge i zakupcima tezgi pričinili materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 280.000 dinara.

