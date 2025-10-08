POLICIJA TRAGA ZA RAZBOJNICIMA: Napadnut i opljačkan srednjoškolac u Kraljevu
Dvojica, zasad, nepoznatih razbojnika, napala su u utorak popodne petnaestogodišnjeg učenika Mašinsko-tehničke škole „14 oktobar“ u Kraljevu i tom prilikom mu zadali udarac u glavu i oteli novčanik i mobilni telefon.
Incident se, kako saznajemo, dogodio nedaleko od ove škole, pripadnici kraljevačke Policijske uprave u Kraljevu intenzivno tragaju za napadačima, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu.
- Dve nepoznate osobe su presrele srednjoškolca dok je išao u školu i uz pretnje tražili mu novac, a kada je on to odbio, udarili su ga jednom u glavu i oteli novčanik i telefon. Učenik je potom otišao u svoju školu gde je slučaj odmah prijavio profesorima i direktoru – kaže naš izvor upoznat sa ovim slučajem.
Kako nam je potvrdio jedan od profesora MTŠ „14. oktobar“, incident se dogodio za vreme poslepodnevne smene dok se učenik vraćao na nastavu nakon posete zubaru.
- Dečak je odmah rekao da je dobro, ali je bio vidno uplašen i uznemiren – kaže profesor. - Sa njim su razgovore obavili školski psiholog i pedagog, a policija radi svoj deo posla.
