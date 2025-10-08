Hapšenja i istraga

POLICIJA TRAGA ZA RAZBOJNICIMA: Napadnut i opljačkan srednjoškolac u Kraljevu

Goran Ćirović

08. 10. 2025. u 13:49

Dvojica, zasad, nepoznatih razbojnika, napala su u utorak popodne petnaestogodišnjeg učenika Mašinsko-tehničke škole „14 oktobar“ u Kraljevu i tom prilikom mu zadali udarac u glavu i oteli novčanik i mobilni telefon.

ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА РАЗБОЈНИЦИМА: Нападнут и опљачкан средњошколац у Краљеву

G.Šljivić

Incident se, kako saznajemo, dogodio nedaleko od ove škole, pripadnici kraljevačke Policijske uprave u Kraljevu intenzivno tragaju za napadačima, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu.

- Dve nepoznate osobe su presrele srednjoškolca dok je išao u školu i uz pretnje tražili mu novac, a kada je on to odbio, udarili su ga jednom u glavu i oteli novčanik i telefon. Učenik je potom otišao u svoju školu gde je slučaj odmah prijavio profesorima i direktoru – kaže naš izvor upoznat sa ovim slučajem.

G.Šljivić

MTŠ "14. oktobar" u Kraljevu

Kako nam je potvrdio jedan od profesora MTŠ „14. oktobar“, incident se dogodio za vreme poslepodnevne smene dok se učenik vraćao na nastavu nakon posete zubaru.

- Dečak je odmah rekao da je dobro, ali je bio vidno uplašen i uznemiren – kaže profesor. - Sa njim su razgovore obavili školski psiholog i pedagog, a policija radi svoj deo posla.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AKO VIDITE MLADIĆA SA OVE SLIKE ODMAH ZOVITE 192: Policija uputila hitan apel (FOTO)
Zločin

0 0

AKO VIDITE MLADIĆA SA OVE SLIKE ODMAH ZOVITE 192: Policija uputila hitan apel (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, u saradnji Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, tragaju za Đorđem Makićem (19) koji se sumnjiči da je sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život.

08. 10. 2025. u 21:34

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd