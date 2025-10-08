POLICIJA TRAGA ZA RAZBOJNICIMA: Napadnut i opljačkan srednjoškolac u Kraljevu

Dvojica, zasad, nepoznatih razbojnika, napala su u utorak popodne petnaestogodišnjeg učenika Mašinsko-tehničke škole „14 oktobar“ u Kraljevu i tom prilikom mu zadali udarac u glavu i oteli novčanik i mobilni telefon.

G.Šljivić

Incident se, kako saznajemo, dogodio nedaleko od ove škole, pripadnici kraljevačke Policijske uprave u Kraljevu intenzivno tragaju za napadačima, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu.

- Dve nepoznate osobe su presrele srednjoškolca dok je išao u školu i uz pretnje tražili mu novac, a kada je on to odbio, udarili su ga jednom u glavu i oteli novčanik i telefon. Učenik je potom otišao u svoju školu gde je slučaj odmah prijavio profesorima i direktoru – kaže naš izvor upoznat sa ovim slučajem.

G.Šljivić MTŠ "14. oktobar" u Kraljevu

Kako nam je potvrdio jedan od profesora MTŠ „14. oktobar“, incident se dogodio za vreme poslepodnevne smene dok se učenik vraćao na nastavu nakon posete zubaru.

- Dečak je odmah rekao da je dobro, ali je bio vidno uplašen i uznemiren – kaže profesor. - Sa njim su razgovore obavili školski psiholog i pedagog, a policija radi svoj deo posla.