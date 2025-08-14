Hapšenja i istraga

UHAPŠENI TERORISTI TZV. OVK NA HORGOŠU: Albanci "pali" na graničnom prelazu, osumnjičeni za ratne zločine

Slađana Matić

14. 08. 2025. u 11:34

SRPSKA policija uhapsila je na graničnom prelazu Horgoš dvojicu Albanaca sa Kosova i Metohije za koje se sumnja da su počinili ratni zločin u Orahovcu 1999. godine.

Foto: D. Dozet/Z. Jovanović Mačak/Vikipedija

Zbog ovih sumnji privedeni su X. E. (49) i B. E. (52) i terete se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Kako se sumnja oni su 9. avgusta 1999. godine u Orahovcu u saizvršilaštvu sa više pripadnika takozvane OVK uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih pretnji po život i telo oteli civila srpske nacionalnosti J. M. i odveli ga u nepoznatom pravcu.

Otetog Srbina od tada niko više nije video, izgubio mu se svaki trag i danas se vodi kao nestalo lice.

Osumnjičenim H. E. i B. E. je po nalogu javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine, određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje.

