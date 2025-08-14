UHAPŠENI TERORISTI TZV. OVK NA HORGOŠU: Albanci "pali" na graničnom prelazu, osumnjičeni za ratne zločine
SRPSKA policija uhapsila je na graničnom prelazu Horgoš dvojicu Albanaca sa Kosova i Metohije za koje se sumnja da su počinili ratni zločin u Orahovcu 1999. godine.
Zbog ovih sumnji privedeni su X. E. (49) i B. E. (52) i terete se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Kako se sumnja oni su 9. avgusta 1999. godine u Orahovcu u saizvršilaštvu sa više pripadnika takozvane OVK uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih pretnji po život i telo oteli civila srpske nacionalnosti J. M. i odveli ga u nepoznatom pravcu.
Otetog Srbina od tada niko više nije video, izgubio mu se svaki trag i danas se vodi kao nestalo lice.
Osumnjičenim H. E. i B. E. je po nalogu javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine, određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)