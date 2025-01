UBICE OTKRILE KAMERE NA SEOSKOJ PRODAVNICI: Slavišu na smrt pretukli motkama

N. U. (19) i jedan sedamnaestogodišnjak iz Bojnika uhapšeni su zbog sumnje da su u ponedeljak nasmrt pretukli motkama Slavišu Bogdanovića (61) iz sela Gornji Brestovac.

Motiv stravičnog ubistva i dalje se istražuje ali kako pričaju meštani, maloletnik i njegov pajtos su pre zločina pili u seoskoj prodavnici do kasnih večernjih sati. Identifikovani su zahvaljujući nadzornim kamerama koje su zabeležile da su u ponedeljak do 21.30 sati bili u društvu sa žrtvom te da su se zajedno udaljili sa tog mesta.

Radojka Stojanović čija porodica drži prodavnicu u Gornjem Brestovcu, kaže da celo selo žali Slavišu jer je bio izuzetno dobar čovek.

- Živeo je sam, ima sestru koja je udata negde u okolini Prokuplja. On je davno bio oženjen ali je dugo sam. Dok je čekao penziju nije birao posao kako bi došao do nekakvih primanja. Jedan imućni čovek se ovde vratio na dedovinu i počeo da se bavi odgojem svinja pa je zaposlio Slavišu da mu pomaže u tom poslu - opisuje Radojka život ubijenog čoveka.

Kako kaže, Slaviša je bio omiljen među komšijama, viđali su ga stalno pa kada se u utorak nije pojavio u selu, zabrinuli su se da mu se nešto desilo.

- Zvali su policiju jer su posumnjali da mu je možda pozlilo ili da je umro. Policija je morala da obije vrata kuće jer su bila zaključana. U kući je sve bilo na svom mestu ali izgledalo je kao da je iznenada otišao, televizor je bio uključen a njegov mobilni telefon na punjaču. Policija se već te večeri po selu raspitivala za njega, dolazili su i u prodavnicu i interesovali su se da li smo ga i kada videli. Već je bilo kasno pa u ponedeljak nisu mogli da krenu u potragu već su je započeli sutradan. Policiju su komšije vodile po selu i okolini i nažalost pronašli su mrtvog Slavišu tamo pored izvora. Čula sam da su tamo nađene i motke kojima su ga ubili - priča ova Bojničanka.

Kako dalje navodi, policija je odmah počela potragu za ubicama.

- Pregledali su nadzorne kamere sa naše prodavnice i videli su da je u ponedeljak do 21.30 sati Slaviša bio tu sa tim momcima. Pre nego što su krenuli jedan od njih se nagnuo ka Slaviši i nešto mu rekao ali se to na kameri ne čuje a zatim su krenuli tamo ka mahali. To je bilo poslednji put da ga je neko video živog. Ja te mladiće ne poznajem, oni nisu iz našeg sela već žive u mahali. Ne znam šta im je bilo da tako ubiju čoveka - zaključuje Radojka.

Kako je saopštila policija, dvojica mladića se terete za krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu za koje je propisana kazna zatvora od pet do 15 godina. Punoletnom osumnjičenom određeno je zadržavanje do 48 sati nakon čega će sa krivičnom prijavom biti priveden višem javnomt tužiocu u Leskovcu dok će maloletnik biti priveden sudiji za maloletnike.

(Telegraf)