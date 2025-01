MOLDAVAC POKUŠAO DA PROKRIJUMČARI SIRIJCE: Završio u pritvoru, ptreti mu zatvor od godinu i 2 meseca i proterivanje iz Srbije

Protiv državljanina Moldavije (26) javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je podneo optužni predlog zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U saopštenju Tužilaštva je pojašnjeno:

- Okrivljeni je opravdano sumnjiv da je u noći između 10. i 11. novembra prošle godine, u Beogradu na teritoriji GO Novi Beograd, omogućavao tranzit kroz Republiku Srbiju - kaže se u saopštenju. - To je učinio na taj način što je upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Opel Astra“, poljskih registarskih oznaka, prevozio šest državljana Sirije, Z.K., D.M., S.Z., W.A.. A.M. i R.O., koji su nezakonito boravili na teritoriji Srbije. Oni su zatečeni u navedenom vozilu od strane policijskih službenika MUP RS – Interventne jedinice 92.

Takođe,optuženi Moldavac je oštetio tuđu pokretnu stvar, na taj način što je upravljajući navedenim putničkim motornim vozilom, na kružnom toku skrenuo u Bulevar Nikole Tesle i prednjim delom svog odgurnuo zadnji deo službenog motornog vozila marke “Škoda Rapid“ na kojoj je nastalo oštećenje u vidu ulubljenja, prenesene farbe i izvaljenog dela branika na zadnjoj levoj strani vozila.

Javni tužilac je predložio da sud okrivljenog oglasi krivim i da mu za navedena krivična dela izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 meseca, da mu izrekne mere bezbednosti oduzimanje predmeta i proterivanje stranca iz zemlje u trajanju od 10 godina, kao i da mu produži pritvor u kojem se nalazi od 11.11.2024. godine kada je lišen slobode.