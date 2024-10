ZLOSTAVLJAO I MUČIO ŽENU: Tužilaštvo traži kaznu kućnog zatvora, nasilnik sin poznatog kompozitora?

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv A.S. (47) osumnjičenog da je pretio, vređao, mučio i zlostavljao J.M.

Foto Ilustracija arhiva

- Tužilaštvo je sudu predložilo da A.S. osudi na kaznu kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom od šest meseci, kao i da mu u kaznu uračuna vreme provedeno u zadržavanju, kao i da mu izrekne meru zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom od tri godine - saopšteno je iz tog tužilaštva.

Njemu se optužnim predlogom na teret stavlja krivično delo zlostavljanje i mučenje. Sumnja se da je on od 26. aprila do 30. aprila 2023. godine u dva navrata oštećenu primorao da napusti posao i krene sa njim preteći joj da će je ubiti, te kada je ona pristala, on ju je vređao, ispoljavao ljubomoru, tražio od nje informacije o njenom prethodnom braku i emotivnim vezama, vukao je i čupao za kosu, polivao vodom i ostacima hrane.

Takođe je oštećenu uhvatio rukama za vrat i vilicu, vređajući je i nazivajući je pogrdnim imenima, zahtevajući od nje da pozove njegovu i njenu majku i da im kaže da se bavi prostitucijom, što je oštećena i uradila. On je nastavio da vrši pritisak na nju i rekao joj da će on rešiti problem između njih na "svoj način", navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Inače, kako su preneli beogradski mediji, navodni je reč o Aleksandru Stojkoviću (47), sinu kompozitora Dragana Stojkovića Bosanca.

BONUS VIDEO:

"Raskidale su samnom jer nisam bio zreo" Rade Ćosić o odrastanju, glumi i intimi/Bindž...