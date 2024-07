TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU PODIGLO OPTUŽNICU ZBOG 25 KIOGRAMA MARIHUANE: Palnčanin i Beograđanin pali zbog preprodaje droge

Više javno tužilaštvo u Smederevu je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv I.S. (1995. ) iz Beograda i U.P. (1995.) iz Smederevske Palanke zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a okrivljenom U.P. je na teret stavljeno i krivično delo Ometanje ovlašćenog službenog lica.

Foto Pixabay free images

Opravdano se sumnja da su okrivljeni u periodu od 2019. godine do 1.2.2024. godine kada su lišeni slobode, u Beogradu i Smederevskoj Palanci, izvršili navedeno delo na taj način što je I.S. neovlašćeno radi prodaje držao, prodavao i prenosio opojnu drogu Cannabis, tzv.marihuanu, a U.P. neovlašćeno radi dalje prodaje kupovao istu od I.S..

Prilikom hapšenja kod U.P. pronađeno je i oduzeto više od 3 kilograma, a prilikom pretresa stana I.S. više od 22 kilograma opojne droge marihuane.

Okrivljeni se nalaze u pritvoru počev od 01.02.2024. godine, a tužilaštvo je predložilo da se isti produži, zbog razloga predviđenih članom 211. stav 1. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.