NEMARNI DOKTOR I DALJE OPERIŠE: Oglasila se sestra Nikole Bakića koji je preminuo nakon operacije hemoroida

DOKTOR Zoran K. nestručno je operisao mog brata Nikolu Bakića i izazvao sepsu, pa mu je nakon te "rutinske" operacije hemoroida u privatnoj poliklinici "011 Medikal Tim - Beograd" oduzet život. Nikola je imao 38 godina. Preminuo je 30. decembra 2022. godine.

Ovako se na društvenim mrežama oglasila Nikolina rođena sestra Milena Dragović, inače pevačica i član benda Marije Šerifović. Ona je napisala da je doktor pokazao katastrofalan i nedopustiv nemar nakon što je 26. decembra 2022. godine operisao Nikolu, jer su ga iz "klinike" otpustili istog dana u bolovima i bez adekvatne terapije.

- Naredna tri dana, na sve naše neprestane pozive za pomoć, pošto se Nikolino stanje rapidno pogoršalo, trpeo je nesnosne bolove, imao je visoku temperaturu i niz drugih tegoba, doktor nije odreagovao. Nije došao da ga pregleda, zamazivao nam je oči i izgubio nam je dragoceno vreme. Govorio nam je da Nikola ima nizak prag bola, da je zakačio stomačni virus, da mu damo paracetamol i da je on uradio sve kako treba. Pustio ga je da umre. Želim da se ovo više nikome nikada ne dogodi. Tužilaštvo radi svoj posao, nadamo se da će ovozemaljska pravda biti zadovoljena - piše Milena.

Ona ukazuje na to da taj doktor sve vreme otkako je Nikola otišao, neometano radi i operiše.

- To je problem našeg sistema, koji dozvoljava tako nešto, iako su sve relevantne institucije i nadležne osobe bile odmah obaveštene i to ne jednom. I pitaj boga koji je ovo slučaj po redu, a danas u novinama čitam da strašnih sudbina ima još sa iste ove klinike. A eto, nije se znalo za njih, jer malo ko iz medija hoće to da objavi. Zataškavalo se. A životi su mogli biti spaseni. I na kraju klinika. I na kraju "klinika". Još jedan sistemski problem u kom neopremljene nehigijenske šupe mogu da dobiju zvanično naziv klinike. Kakva je to klinika koja nema opremu i mogućnost, a zaposleni u njoj znanje i savest da zadrže pacijenta koji je u bolovima nakon operacije? Ili da barem odmah adekvatno odreaguju i pacijenta u bolovima posle operacije transportuju u bolnicu kad već sami nemaju uslove da pomognu čoveku - pita javno Milena.

Sestra navodi da se nikada niko iz klinike nije porodici obratio nijednom rečju.

- Porodica je ostala bez Nikole. Mala ćerkica od dve i po godina je ostala bez tate. Mnogobrojni prijatelji bez prijatelja. Nikola je bio biser najčistije i najbolje duše, prepametan i obrazovan, svestran i gladan znanja, preduhovit, uspešan, zaljubljen u život, u sve što je bilo pred njim. Jako je voleo ljude. Nikad se nećemo oporaviti od gubitka. Vodite računa gde se lečite i ko vas leči, koliko god je to moguće. Da se više nikome nikad ne dogodi - napisala je Milena Dragović.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv lekara Zorana K. (54) zbog sumnje da je pri pružanju lekarske pomoći nesavesno postupao, usled čega je nastupila smrt Nikole Bakića i tereti se za teško delo protiv zdravlja ljudi za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 12 godina.

Kako se sumnja, doktor je izvršio operativno lečenje hemoroidalnih čvorova u uslovima opšte anestezije i to neadekvatnom upotrebom lasera, usled čega je po okončanju zahvata i buđenja iz anestezije oštećeni trpeo jake bolove i bio lošeg opšteg zdravstvenog stanja, ali je uprkos tome pušten na kućno lečenje istog dana oko 18 časova.

U toku noći i narednog dana zdravstveno stanje mu se sve više pogoršavalo uz visoku temperaturu, stomačne tegobe i jake bolove, o čemu je lekar bio obavešten, ali nije izvršio neposredan hitan pregled, iako je na to upućivalo stanje oštećenog, a radi utvrđivanja razloga za nastanak prisutnih tegoba koje značajno odudaraju od očekivanog nalaza za postoperativni tok i preduzimanja hitnih medicinskih mera radi zbrinjavanja oštećenog.

Zbog toga je Bakić 29. decembra 2022. godine primljen u Urgentni centar, gde je i pored adekvatnih medicinskih mera sutradan preminuo.