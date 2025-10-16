EXPO 2027

"DOBILI SMO POTVRDU 125. ZEMLJE ZA UČEŠĆE NA EKSPU": Mali saopštio fantastične vesti za građane

В.Н.

16. 10. 2025. u 16:36

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašingtonu da je naša zemlja dobila potvrdu 125. zemlje za učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Beogradu.

FOTO: Printskrin/RTS

Mali je istakao da će naš Ekspo biti ubedljivo najmasovnija specijalizovana svetska izložba ikada.

"I to je velika čast za nas, velika naša razvojna šansa", poručio je Mali novinarima u Vašingtonu gde učestvuje na godišnjem zasedanju MMF i Svetske banke.

 

