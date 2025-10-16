"DOBILI SMO POTVRDU 125. ZEMLJE ZA UČEŠĆE NA EKSPU": Mali saopštio fantastične vesti za građane
PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašingtonu da je naša zemlja dobila potvrdu 125. zemlje za učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Beogradu.
Mali je istakao da će naš Ekspo biti ubedljivo najmasovnija specijalizovana svetska izložba ikada.
"I to je velika čast za nas, velika naša razvojna šansa", poručio je Mali novinarima u Vašingtonu gde učestvuje na godišnjem zasedanju MMF i Svetske banke.
(Tanjug)
