VUČIĆ POSETIO VREDNE NEIMARE NA EKSPO GRADILIŠTU: Predsednik Srbije poslao važnu poruku (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište Ekspo centra.

Foto: Printskrin

- Posetio sam naše vredne neimare na EXPO gradilištu, doneo im, a šta drugo, nego sendviče i jabuke i uživao u razgovoru sa njima. Ovi divni ljudi rade i na 40°C vredno i bez prekida u više dnevnih smena. Beskrajno im hvala na trudu i posvećenosti - stoji u opisu objave.

Šta je sve poručio sa gradilišta pogledajte u videu koji sledi:

- Na Ekspo gradilištu smo, ovde su divni radnici, iz više kompanija. Ja sam doneo po sendvič, da bude za svakoga i jabuka. Oni toliko vredno i marljivo rade, ja sam ponosan na njih, što imamo tako vredne neimare. Biće muka da se stigne sve, ali verujem da ćemo uspeti. Ogromne su promene u odnosu na pre nekoliko dana, kada sam poslednji put bio. Guraćemo dalje da radimo. Malo razgovaram sa radnicima, i ima tu sada nepravde što oni mnogo rade, i ne žale se na primanja, ali rade mnogo više od većine drugih koji neretko imaju ista ili veća primanja od njih. Na nama je da ispravimo tu nepravdu.

Ja sam ponosan na to što sam mnogo naučio od njih, što mnogo radimo, i verujem da ćemo uspeti. Ne možemo da se obrukamo, verujem da ćemo sve da završimo, da promenimo lice Srbije, i da dočekamo goste iz celog sveta. To će biti rekordna poseta. Odakle ste ljudi? Od Lazarevca, Zaječara, do Prokoplja, Žitišta... Imamo i radnike iz Kine i Indije, Pakistanaca... Evo i Sudanac, iz Kartuma. Eto vidite, ljudi iz Srbije i celog sveta grade, uspećemo i pobediće Srbija - navodi predsednik u videu.